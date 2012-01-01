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    Евро-2020. Испания в 1/8 финала добилась волевой победы над Хорватией, в матче восемь голов

    Испания прошла в 1/4 финала Евро-2020. В 1/8 в дополнительное время обыграна сборная Хорватии, которая по ходу встречи вела.

    Хорваты к 85-й минуте уступали в счете, но перевели встречу в дополнительное время. На 92-й минуте забил экс-спартаковец Марио Пашалич.

    Хорватия забила на этом Евро семь голов – их личный рекорд.

    Это второй по результативности матч в истории Евро. Первый – встреча Франции и Югославии на первом Евро в 1960 году (4:5).

    Испанцы сыграют с победителем пары ФранцияШвейцария.

    Евро-2020. 1/8 финала

    Хорватия – Испания – 3:5 (1:1; 2:2; 0:2)

    Голы: 1:0 – Педри, 20 (в свои ворота); 1:1 – Сарабия, 38; 1:2 – Аспиликуэта, 57; 1:3 – Ф. Торрес, 77; 2:3 – Оршич, 85; 3:3 – Пашалич, 90+2; 3:4 – Мората, 100; 3:5 – Оярсабаль, 103.

    Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Чалета-Цар, Вида, Юранович (Брекало, 73), Ковачич (Будимир, 79), Модрич (Иванушец, 114), Брозович, Влашич (Пашалич, 79), Ребич (Оршич, 67), Петкович (Крамарич, 46).

    Испания: Симон, Гайя (Альба, 77), Лапорт, Гарсия (П. Торрес, 71), Аспиликуэта, Бускетс (Родри, 101), Коке (Руис, 77), Сарабия (Ольмо, 71), Педри, Ф. Торрес (Оярсабаль, 88), Мората.

    Предупреждения: Брозович, 73; Чалета-Цар, 84 – нет.

    Календарь Евро-2020

    Результаты Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:34
    Комментарии29
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      Рейтинг: +8883

      Вомбат 1 час назад

      После таких матчей вспоминаешь время, потраченное на просмотр игр сборной России и становится мучительно больно.

      6
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      Рейтинг: +10915

      ilichkadr > Вомбат 1 час назад

      Тоже себя иногда ловлю на мысли, что пора завязывать смотреть футбол от чабана, но бл... в очередной раз включаешь ящик и смотришь не футбол, а что-то иное...........

      4
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      ...
      Рейтинг: +307

      стоп кран > ilichkadr 24 минуты назад

      Вот такая она сборная Расеи...Вот оно чоя Витек, вот оно чо))

      0
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      Рейтинг: +753

      lysenkoff 1 час назад

      Кто предрекал 3-4 почти оказался прав))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +66580

      insider_retro 1 час назад

      Накал, интрига, борьба, камбэк, голы и зрелищность! Браво, Испания!

      8
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      Рейтинг: +86868

      zigbert 1 час назад

      Хорватия команда с характером. Казалось бы ведя 3:1 за 5 минут до конца игры испанцы посчитали дело сделанным. Хорваты полезли вперед и сумели сравнять счет. В дополнительном времени испанцы пришли в себя. Победу они заслужили. Этот матч никого не оставил равнодушным.

      5
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      Рейтинг: +15000

      JTherry > zigbert 1 час назад

      Ракитич "напророчил", слегка ошибся в счете - 3:5, только в пользу Испании, и Мората забил - только один гол, а не 4...)

      3
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      ...
      Рейтинг: +86868

      zigbert > JTherry 58 минут назад

      Мората забил важный гол, вновь выведя Испанию вперед и не допуская больше таких ошибок.
      Ну а Ракитич показал себя в матче с хорошей стороны. Не подумаешь что ветеран.

      2
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      Рейтинг: +14

      VITOLD37 > zigbert 29 минут назад

      А какой Ракитич он же в сборной не играет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      fanfckrasnodar 1 час назад

      это был финал...

      1
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      Рейтинг: +15000

      JTherry 1 час назад

      какой же классный матч показали Испания с Хорватией, до самого конца матча жила интрига, и на 90+3 Пашалич сравнивает счет!!! эх, Федун...)) но на дополнительное время хорватов просто не хватило, испанцы забили еще 2, а могли забить еще, и устроить разгром... даже плюха вратарю Испании (очередная скидка вратарю с центра поля!) не испортила игру... лучший на сегодня матч на ЧЕ-20...!!!

      5
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      Рейтинг: +15000

      JTherry > Томик 1 час назад

      во вчерашнем матче Бельгия во главе с Лукаку, конечно, спать не давала...)

      2
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      Рейтинг: +5755

      Томик > JTherry 1 час назад

      Да какая интрига? Я чуть не заснул. Хорватия восемьдесят минут не играла. А потом я понял, что придётся смотреть ещё два тайма. Ну там хоть поинтересней было.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2154

      ААМ 1 час назад

      Пока это самый весёлый матч ЧЕ для зрителей, в котором было всё. Хотя качество футбола на ЧЕ и в этом матче хромает. Курьёзных голов забито больше, чем на нескольких ЧМ. Но смотреть весело!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10915

      ilichkadr 1 час назад

      Испанцы ожидаемо и предсказуемо прошли дальше. Немного расслабились в конце 2-го тайма, но потом указали хорватам их место.

      2
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      Рейтинг: +27075

      VVM1964 1 час назад

      Вот это игра !!! разве можно сравнить со вчерашней тягомотиной Бельгия - Португалия .

      4
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      Рейтинг: +48562

      portero 1 час назад

      Праздник всё же сделали испанцы, но не всё хорошо в их королевстве.
      Испания с победрй!!!!

      3
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