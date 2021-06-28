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  • Евро-2020. Испания в 1/8 финала добилась волевой победы над Хорватией, в матче восемь голов

Евро-2020. Испания в 1/8 финала добилась волевой победы над Хорватией, в матче восемь голов

28 июня 2021, 21:34
38

Испания прошла в 1/4 финала Евро-2020. В 1/8 в дополнительное время обыграна сборная Хорватии, которая по ходу встречи вела.

Хорваты к 85-й минуте уступали в счете, но перевели встречу в дополнительное время. На 92-й минуте забил экс-спартаковец Марио Пашалич.

Хорватия забила на этом Евро семь голов – их личный рекорд.

Это второй по результативности матч в истории Евро. Первый – встреча Франции и Югославии на первом Евро в 1960 году (4:5).

Испанцы сыграют с победителем пары ФранцияШвейцария.

Евро-2020. 1/8 финала

Хорватия – Испания – 3:5 (1:1; 2:2; 0:2)

Голы: 1:0 – Педри, 20 (в свои ворота); 1:1 – Сарабия, 38; 1:2 – Аспиликуэта, 57; 1:3 – Ф. Торрес, 77; 2:3 – Оршич, 85; 3:3 – Пашалич, 90+2; 3:4 – Мората, 100; 3:5 – Оярсабаль, 103.

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Чалета-Цар, Вида, Юранович (Брекало, 73), Ковачич (Будимир, 79), Модрич (Иванушец, 114), Брозович, Влашич (Пашалич, 79), Ребич (Оршич, 67), Петкович (Крамарич, 46).

Испания: Симон, Гайя (Альба, 77), Лапорт, Гарсия (П. Торрес, 71), Аспиликуэта, Бускетс (Родри, 101), Коке (Руис, 77), Сарабия (Ольмо, 71), Педри, Ф. Торрес (Оярсабаль, 88), Мората.

Предупреждения: Брозович, 73; Чалета-Цар, 84 – нет.

Календарь Евро-2020

Результаты Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Испания. Примера Хорватия Испания
Комментарии (38)
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Из Твери Леха
1624905476
Не ну хорваты конечно молодцы, но дальше идут сильнейшее, и так один мяч подарили им. Очень не хватало хорватам Перешича, потеря серьезная. Кстати, вот так мог выглядеть четверьтфинал 1/4 ЧМ-18)
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portero
1624905729
Праздник всё же сделали испанцы, но не всё хорошо в их королевстве. Испания с победрй!!!!
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VVM1964
1624905738
Вот это игра !!! разве можно сравнить со вчерашней тягомотиной Бельгия - Португалия .
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ilichkadr
1624905783
Испанцы ожидаемо и предсказуемо прошли дальше. Немного расслабились в конце 2-го тайма, но потом указали хорватам их место.
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JTherry
1624905788
какой же классный матч показали Испания с Хорватией, до самого конца матча жила интрига, и на 90+3 Пашалич сравнивает счет!!! эх, Федун...)) но на дополнительное время хорватов просто не хватило, испанцы забили еще 2, а могли забить еще, и устроить разгром... даже плюха вратарю Испании (очередная скидка вратарю с центра поля!) не испортила игру... лучший на сегодня матч на ЧЕ-20...!!!
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zigbert
1624906349
Хорватия команда с характером. Казалось бы ведя 3:1 за 5 минут до конца игры испанцы посчитали дело сделанным. Хорваты полезли вперед и сумели сравнять счет. В дополнительном времени испанцы пришли в себя. Победу они заслужили. Этот матч никого не оставил равнодушным.
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insider_retro
1624906393
Накал, интрига, борьба, камбэк, голы и зрелищность! Браво, Испания!
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Вомбат
1624906837
После таких матчей вспоминаешь время, потраченное на просмотр игр сборной России и становится мучительно больно.
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alp
1624911553
вот это футбол! а то что у нас в рпл показывают это лажа какая то...
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CSKA57
1624913781
Сегодня вообще великолепный футбольный день! Испания обыграла Хорватию 5-3. Франция - Швейцария, пока 3-3 и дополнительное время. Вот это футбол!
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