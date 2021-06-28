Евро-2020. Испания в 1/8 финала добилась волевой победы над Хорватией, в матче восемь голов

Испания прошла в 1/4 финала Евро-2020. В 1/8 в дополнительное время обыграна сборная Хорватии, которая по ходу встречи вела.

Хорваты к 85-й минуте уступали в счете, но перевели встречу в дополнительное время. На 92-й минуте забил экс-спартаковец Марио Пашалич.

Хорватия забила на этом Евро семь голов – их личный рекорд.

Это второй по результативности матч в истории Евро. Первый – встреча Франции и Югославии на первом Евро в 1960 году (4:5).

Испанцы сыграют с победителем пары Франция – Швейцария.

Евро-2020. 1/8 финала

Хорватия – Испания – 3:5 (1:1; 2:2; 0:2)

Голы: 1:0 – Педри, 20 (в свои ворота); 1:1 – Сарабия, 38; 1:2 – Аспиликуэта, 57; 1:3 – Ф. Торрес, 77; 2:3 – Оршич, 85; 3:3 – Пашалич, 90+2; 3:4 – Мората, 100; 3:5 – Оярсабаль, 103.

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Чалета-Цар, Вида, Юранович (Брекало, 73), Ковачич (Будимир, 79), Модрич (Иванушец, 114), Брозович, Влашич (Пашалич, 79), Ребич (Оршич, 67), Петкович (Крамарич, 46).

Испания: Симон, Гайя (Альба, 77), Лапорт, Гарсия (П. Торрес, 71), Аспиликуэта, Бускетс (Родри, 101), Коке (Руис, 77), Сарабия (Ольмо, 71), Педри, Ф. Торрес (Оярсабаль, 88), Мората.

Предупреждения: Брозович, 73; Чалета-Цар, 84 – нет.

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