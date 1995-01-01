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    Зинченко: «Швеция – очень сильная и самая возрастная команда на Евро. Нужно сыграть компактно»

    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 с Швецией.

    «Со сборной Швеции нам нужно сыграть компактно, единым блоком, держать дистанцию между собой, и у нас должно получиться все. На этом Евро шведы показывают, как они играют целостно, компактно, как единый блок. В каждой линии есть хорошие игроки.

    Форсберг – лучший бомбардир сборной Швеции на этом турнире. В линии обороны достаточно опытные футболисты. Сборная Швеции – самая возрастная команда на Евро, они имеют сыгранность между собой и понимают, что могут требовать друг от друга, чувствуют друг друга на поле.

    Мы понимаем, что шведы очень сильная команда, которая вышла с первого места с такой непростой группы, и нам предстоит очень серьезный матч за выход в следующий раунд», – сказал Зинченко.

    • Украина сыграет с Швецией завтра, 29 июня.
    • Начало матча – в 22:00 мск.

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    Источник: Tribuna.com

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