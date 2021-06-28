Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роналду – о вылете с Евро: «Португалия сделала все для защиты титула. Мы бились, чтобы оправдать доверие болельщиков»

Роналду – о вылете с Евро: «Португалия сделала все для защиты титула. Мы бились, чтобы оправдать доверие болельщиков»

28 июня 2021, 14:28
11

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал вылет с Евро-2020 после поражения от Бельгии (0:1) в матче 1/8 финала турнира.

«Мы не добились желаемого результата и вылетели раньше, чем хотели. Но мы гордимся своим путем на турнире. Португалия сделала все, чтобы защитить титул чемпионов Европы. Сборная доказала, что по-прежнему может дарить португальцам радость.

Болельщики неустанно поддерживали нас от начала и до конца. Мы бились, чтобы оправдать их доверие. Нам не удалось достичь своей цели, но мы искренне благодарны фанатам.

Поздравляем Бельгию и желаем удачи всем командам, оставшимся в турнире. А мы вернемся сильнее. Вперед, Португалия!» – написал Роналду в инстаграме.

Роналду – Куртуа: «Вы везунчики! Мяч просто не хотел идти в ворота»

Источник: инстаграм Криштиану Роналду
Чемпионат Европы Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Damir07
1624880321
Ваша игра и игроки ни в чем не виноваты вы реально хорошо красиво играли это просто случайность если бы еще раз сыграли уверень вы бы победили молодцы просто )))
Ответить
fabio_c
1624881537
Бились достойно!
Ответить
кто там
1624881881
Выглядели убедительнее Бельгии.
Ответить
сутулая собака и лисы
1624882899
вам не нравится Черчесов? может прекратим ныть и перейдём к действиям? я призываю бойкотировать просмотр онлайн матчей сборной России, а так же посещение поединков на стадионе (но несколько баннеров против Усов не помешают), пока РФС не уволит эти бездарные Усы. распространяйте эту агитацию! Как ни тяжелы жертвы, приносимые Россией, как она ни измучена и ни истерзана, она упорно борется за увольнение Черчесова. Черчесалисты могут раздавить еще одну-две Андоры, но они не могут спасти лицо перед мировым первенством, ибо он обречен, ибо он будет сметен.
Ответить
zigbert
1624886357
Упрекнуть Португалию не в чем. Все игроки выложились без остатка. Немного не повезло в игре с Бельгией.
Ответить
Marley Bob
1624892325
Португалия может только гордится своей сборной.они бились,выглядели предпочтительнее соперника,но все же уступили.уступили очень сильной сборной.и у команды есть немалый потенциал в будущем.это главное.
Ответить
житель СПб
1624899662
Да, претензий им предъявить не за что.
Ответить
general.lizyukov
1624904153
Значит, не всё, если вылетели.
Ответить
Главные новости
Семак прокомментировал сомнительную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
3
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
12
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
3
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
7
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+