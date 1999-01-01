Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Роналду – о вылете с Евро: «Португалия сделала все для защиты титула. Мы бились, чтобы оправдать доверие болельщиков»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал вылет с Евро-2020 после поражения от Бельгии (0:1) в матче 1/8 финала турнира.

    «Мы не добились желаемого результата и вылетели раньше, чем хотели. Но мы гордимся своим путем на турнире. Португалия сделала все, чтобы защитить титул чемпионов Европы. Сборная доказала, что по-прежнему может дарить португальцам радость.

    Болельщики неустанно поддерживали нас от начала и до конца. Мы бились, чтобы оправдать их доверие. Нам не удалось достичь своей цели, но мы искренне благодарны фанатам.

    Поздравляем Бельгию и желаем удачи всем командам, оставшимся в турнире. А мы вернемся сильнее. Вперед, Португалия!» – написал Роналду в инстаграме.

    Роналду – Куртуа: «Вы везунчики! Мяч просто не хотел идти в ворота»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Криштиану Роналду

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:28
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +86844

      zigbert 32 минуты назад

      Упрекнуть Португалию не в чем. Все игроки выложились без остатка. Немного не повезло в игре с Бельгией.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4526

      solodealer 57 минут назад

      Браво, Кришту. Не придраться)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      вам не нравится Черчесов?
      может прекратим ныть и перейдём к действиям?

      я призываю бойкотировать просмотр онлайн матчей сборной России, а так же посещение поединков на стадионе (но несколько баннеров против Усов не помешают), пока РФС не уволит эти бездарные Усы.

      распространяйте эту агитацию!

      Как ни тяжелы жертвы, приносимые Россией, как она ни измучена и ни истерзана, она упорно борется за увольнение Черчесова. Черчесалисты могут раздавить еще одну-две Андоры, но они не могут спасти лицо перед мировым первенством, ибо он обречен, ибо он будет сметен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1404

      кто там 1 час назад

      Выглядели убедительнее Бельгии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +252

      fabio_c 1 час назад

      Бились достойно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23514

      silver29 2 часа назад

      Да все понимают, что это спорт и тут выиграть все не могут, первое место только одно. Проиграть достойно не зазорно. Позорно крутить ролик "играем за вас", а потом поздравлять "с добрым утром" и еще что-то про свет в опе.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +473

      Damir07 2 часа назад

      Ваша игра и игроки ни в чем не виноваты вы реально хорошо красиво играли это просто случайность если бы еще раз сыграли уверень вы бы победили молодцы просто )))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86823
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66565
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru