Роналду – о вылете с Евро: «Португалия сделала все для защиты титула. Мы бились, чтобы оправдать доверие болельщиков»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал вылет с Евро-2020 после поражения от Бельгии (0:1) в матче 1/8 финала турнира.

«Мы не добились желаемого результата и вылетели раньше, чем хотели. Но мы гордимся своим путем на турнире. Португалия сделала все, чтобы защитить титул чемпионов Европы. Сборная доказала, что по-прежнему может дарить португальцам радость.

Болельщики неустанно поддерживали нас от начала и до конца. Мы бились, чтобы оправдать их доверие. Нам не удалось достичь своей цели, но мы искренне благодарны фанатам.

Поздравляем Бельгию и желаем удачи всем командам, оставшимся в турнире. А мы вернемся сильнее. Вперед, Португалия!» – написал Роналду в инстаграме.

Португальцы не забили на Евро впервые за девять матчей.

Они впервые в истории не дошли до 1/4 финала чемпионата Европы.

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