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    Палинья: «Не помню ни одного момента у Бельгии, кроме гола»

    Полузащитник сборной Португалии Жоао Палинья прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Евро с Бельгией (0:1).

    «Мы создали больше моментов, чем Бельгия. В первом тайме нам удавалось хорошо контролировать игру. Я не помню ни одного момента у Бельгии, кроме гола.

    Мы возвращаемся в Португалию с чувством огромного разочарования, потому что этот результат не то, чего мы хотели», – сказал Палинья.

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    Источник: сайт УЕФА

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    28.06.2021 13:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +67330

      portero 28 июня 2021, 15:07

      Имели моменты, но не забили... результата не дали .
      Все помнят результат...

      2
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      Рейтинг: +2025

      jek718875 28 июня 2021, 14:15

      Ребята, главное не бздеть,впереди ЧМ,докажите что можете

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