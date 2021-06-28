Палинья: «Не помню ни одного момента у Бельгии, кроме гола»

Имели моменты, но не забили... результата не дали .
Все помнят результат...
Полузащитник сборной Португалии Жоао Палинья прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Евро с Бельгией (0:1).
«Мы создали больше моментов, чем Бельгия. В первом тайме нам удавалось хорошо контролировать игру. Я не помню ни одного момента у Бельгии, кроме гола.
Мы возвращаемся в Португалию с чувством огромного разочарования, потому что этот результат не то, чего мы хотели», – сказал Палинья.
- Португальцы не забили на Евро впервые за девять матчей.
- Они впервые в истории не дошли до 1/4 финала чемпионата Европы.
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