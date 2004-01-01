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    Инсинье, Берарди, Иммобиле – в стартовом составе Италии; Алаба и Арнаутович – в основе Австрии

    Стали известны стартовые составы сборных Италии и Австрии на матч 1/8 финала чемпионата Европы.

    Италия: Доннарумма, Бонуччи, Ачерби, Ди Лоренцо, Спинаццола, Барелла, Верратти, Жоржиньо, Инсинье, Берарди, Иммобиле.

    Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Пессина, Эмерсон, Кьеза, Кристанте, Бернардески, Распадори, Бастони, Толой.

    Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Алаба, Забитцер, Гриллич, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер, Арнаутович.

    Запасные: А. Шлагер, Перван, Ульмер, Пош, Ильсанкер, Грегорич, Баумгартлингер, Линхарт, Триммель, Шауб, Шопф, Калайджич.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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