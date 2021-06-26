Инсинье, Берарди, Иммобиле – в стартовом составе Италии; Алаба и Арнаутович – в основе Австрии

Стали известны стартовые составы сборных Италии и Австрии на матч 1/8 финала чемпионата Европы.
Италия: Доннарумма, Бонуччи, Ачерби, Ди Лоренцо, Спинаццола, Барелла, Верратти, Жоржиньо, Инсинье, Берарди, Иммобиле.
Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Пессина, Эмерсон, Кьеза, Кристанте, Бернардески, Распадори, Бастони, Толой.
Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Алаба, Забитцер, Гриллич, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер, Арнаутович.
Запасные: А. Шлагер, Перван, Ульмер, Пош, Ильсанкер, Грегорич, Баумгартлингер, Линхарт, Триммель, Шауб, Шопф, Калайджич.
- Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Англии. Начало – в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: сайт УЕФА