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  • Яровинский: «У «Рубина» не привились только два игрока. Они находятся в раздумьях»

Яровинский: «У «Рубина» не привились только два игрока. Они находятся в раздумьях»

25 июня 2021, 23:59

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский сообщил о вакцинации команды от коронавируса.

«У парней были вопросы, сомнения по прививке. Когда принимали решение о вакцинации, базировались на научных фактах. По вакцине есть научные исследования. Отталкиваясь от них и знаний нашего штаба о «Спутнике», приняли решение вакцинироваться. Тем более мы проверяли наши антитела, поэтому решили все поставить.

Сейчас у нас не привились только два игрока, потому что находятся в раздумьях. Все остальные привились спокойно. Более того, у нас есть один футболист из развитой страны ЕС, который привился «Спутником» ещe до Евро.

У него были варианты привиться чем угодно, но нам позвонил врач его сборной и попросил нас его привить именно нашей вакциной. Не хочу говорить, что это за футболист, но из развитой страны. Он уже вернулся с Евро.

Все опасения по вакцинации понятны и объяснимы. Но все побочные эффекты в любом случае лучше, чем болеть этой заразой. Мы проводили работу с футболистами, объяснили, зачем это нужно. Вот и всe», – сказал Яровинский.

  • Сообщалось, что все игроки казанской команды будут привиты «Спутником V».
  • «Рубин» финишировал на 4-м месте в РПЛ.
  • Команда сыграет в Лиге конференций.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин
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