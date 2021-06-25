Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    Яровинский: «У «Рубина» не привились только два игрока. Они находятся в раздумьях»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский сообщил о вакцинации команды от коронавируса.

    «У парней были вопросы, сомнения по прививке. Когда принимали решение о вакцинации, базировались на научных фактах. По вакцине есть научные исследования. Отталкиваясь от них и знаний нашего штаба о «Спутнике», приняли решение вакцинироваться. Тем более мы проверяли наши антитела, поэтому решили все поставить.

    Сейчас у нас не привились только два игрока, потому что находятся в раздумьях. Все остальные привились спокойно. Более того, у нас есть один футболист из развитой страны ЕС, который привился «Спутником» ещe до Евро.

    У него были варианты привиться чем угодно, но нам позвонил врач его сборной и попросил нас его привить именно нашей вакциной. Не хочу говорить, что это за футболист, но из развитой страны. Он уже вернулся с Евро.

    Все опасения по вакцинации понятны и объяснимы. Но все побочные эффекты в любом случае лучше, чем болеть этой заразой. Мы проводили работу с футболистами, объяснили, зачем это нужно. Вот и всe», – сказал Яровинский.

    • Сообщалось, что все игроки казанской команды будут привиты «Спутником V».
    • «Рубин» финишировал на 4-м месте в РПЛ.
    • Команда сыграет в Лиге конференций.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.06.2021 23:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86756
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66512
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru