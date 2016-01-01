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    «Чемпионат»: «Краснодар» вступил в переговоры с лондонским «Арсеналом» по Торрейре

    Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра может продолжить карьеру в РПЛ.

    По информации «Чемпионата», переговоры с лондонским клубом по 25-летнему хавбеку начал «Краснодар».

    Российский клуб уже сделал предложение Торрейре. Уругваец сомневается, что ему стоит ехать в Россию.

    Ранее агент футболиста сообщил, что у его клинта есть предложение из РПЛ.

    • В минувшем сезоне хавбек играл за «Атлетико». Он провел 22 матча, забил один гол и сделал один ассист.
    • Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость – 22 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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