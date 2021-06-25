«Чемпионат»: «Краснодар» вступил в переговоры с лондонским «Арсеналом» по Торрейре

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра может продолжить карьеру в РПЛ.
По информации «Чемпионата», переговоры с лондонским клубом по 25-летнему хавбеку начал «Краснодар».
Российский клуб уже сделал предложение Торрейре. Уругваец сомневается, что ему стоит ехать в Россию.
Ранее агент футболиста сообщил, что у его клинта есть предложение из РПЛ.
- В минувшем сезоне хавбек играл за «Атлетико». Он провел 22 матча, забил один гол и сделал один ассист.
- Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость – 22 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»