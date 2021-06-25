«Чемпионат»: «Краснодар» вступил в переговоры с лондонским «Арсеналом» по Торрейре

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации «Чемпионата», переговоры с лондонским клубом по 25-летнему хавбеку начал «Краснодар».

Российский клуб уже сделал предложение Торрейре. Уругваец сомневается, что ему стоит ехать в Россию.

Ранее агент футболиста сообщил, что у его клинта есть предложение из РПЛ.