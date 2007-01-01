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    Торрейра получил предложение из России. «Арсенал» отпустит игрока за 20 миллионов

    Оскар Бентанкур, агент полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры, сообщил об интересе к своему клиенту из России.

    «У Торрейры есть предложения из Испании, Франции и России, но он хочет вернуться в Серию А. «Арсенал» разобрался в ситуации и должен нам помочь», – сказал Бентанкур.

    Сообщается, что «Арсенал» хочет получить за игрока 20 миллионов евро.

    • В минувшем сезоне хавбек играл за «Атлетико». Он провел 22 матча, забил один гол и сделал один ассист.
    • Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость – 22 миллиона евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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