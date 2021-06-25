Торрейра получил предложение из России. «Арсенал» отпустит игрока за 20 миллионов

Оскар Бентанкур, агент полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры, сообщил об интересе к своему клиенту из России.

«У Торрейры есть предложения из Испании, Франции и России, но он хочет вернуться в Серию А. «Арсенал» разобрался в ситуации и должен нам помочь», – сказал Бентанкур.

Сообщается, что «Арсенал» хочет получить за игрока 20 миллионов евро.