Вейналдум выйдет на матч с Чехией с радужной повязкой. Он готов увести сборную с поля, если услышит оскорбления

Джорджиньо, в твоей голове должен быть один цвет - ОРАНЖЕВЫЙ!!! И за него ты должен биться на поле и тащить голландцев в финал , а не пидоров поддерживать. Разнообразия ему захотелось... Умные люди и страны в целом протестуют против пропаганды и публичной демонстрации гомосятины, а не против их самих, но до некоторых это не доходит.
Полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум поддержит ЛГБТ-сообщество в матче 1/8 финала Евро-2020 с Чехией.
30-летний футболист выйдет на поле с радужной капитанской повязкой. Хавбек «ПСЖ» сообщил, что он готов увести партнеров по сборной с поля, если услышит оскорбления со стороны болельщиков.
«Радужная повязка? Это не связано с тем, что матч пройдет в Венгрии. Повязка означает многое, потому что мы выступаем за разнообразие. Каждый имеет право быть самим собой. По моему мнению, это право сейчас нарушается.
Я действительно готов уйти с поля, если услышу оскорбления с трибун, но для начала мне нужно поговорить с партнерами», – сказал Вейналдум.
- Матч состоится 27 июня на «Пушкаш Арене» в Будапеште.
- Начало встречи – в 19:00 мск.