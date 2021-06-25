Вейналдум выйдет на матч с Чехией с радужной повязкой. Он готов увести сборную с поля, если услышит оскорбления

Полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум поддержит ЛГБТ-сообщество в матче 1/8 финала Евро-2020 с Чехией.

30-летний футболист выйдет на поле с радужной капитанской повязкой. Хавбек «ПСЖ» сообщил, что он готов увести партнеров по сборной с поля, если услышит оскорбления со стороны болельщиков.

«Радужная повязка? Это не связано с тем, что матч пройдет в Венгрии. Повязка означает многое, потому что мы выступаем за разнообразие. Каждый имеет право быть самим собой. По моему мнению, это право сейчас нарушается.

Я действительно готов уйти с поля, если услышу оскорбления с трибун, но для начала мне нужно поговорить с партнерами», – сказал Вейналдум.