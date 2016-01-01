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    Вейналдум выйдет на матч с Чехией с радужной повязкой. Он готов увести сборную с поля, если услышит оскорбления

    Полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум поддержит ЛГБТ-сообщество в матче 1/8 финала Евро-2020 с Чехией.

    30-летний футболист выйдет на поле с радужной капитанской повязкой. Хавбек «ПСЖ» сообщил, что он готов увести партнеров по сборной с поля, если услышит оскорбления со стороны болельщиков.

    «Радужная повязка? Это не связано с тем, что матч пройдет в Венгрии. Повязка означает многое, потому что мы выступаем за разнообразие. Каждый имеет право быть самим собой. По моему мнению, это право сейчас нарушается.

    Я действительно готов уйти с поля, если услышу оскорбления с трибун, но для начала мне нужно поговорить с партнерами», – сказал Вейналдум.

    • Матч состоится 27 июня на «Пушкаш Арене» в Будапеште.
    • Начало встречи – в 19:00 мск.

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    Источник: Besoccer

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    Сегодня, 08:46
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1498

      DMитрий 9 минут назад

      Джорджиньо, в твоей голове должен быть один цвет - ОРАНЖЕВЫЙ!!! И за него ты должен биться на поле и тащить голландцев в финал , а не пидоров поддерживать. Разнообразия ему захотелось... Умные люди и страны в целом протестуют против пропаганды и публичной демонстрации гомосятины, а не против их самих, но до некоторых это не доходит.

      0
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      Рейтинг: +479

      GammiD 13 минут назад

      гомосек!

      0
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      Рейтинг: +1533

      CSKA471 19 минут назад

      Если 3 мировая, то только против гомос.ков

      0
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      Рейтинг: +1533

      CSKA471 20 минут назад

      Эх еще один

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      Рейтинг: +7219

      FanatSerj 59 минут назад

      Да жалко Венгров, прям как на острове в окружении океана из гомосяткой ЕС, а они то всего то не хотят чтобы пропаганда этого дела велась на детей до 18 лет, т.е это тоже выбор, это тоже свобода, но почему то по мнению "других" это не правильная свобода и с нею надо бороться, не давая выбора.

      1
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      Рейтинг: +560

      kosmonaft 1 час назад

      ***** на педике их нужно признать больными и запретить участвовать в спортивных соревнованиях

      0
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      Рейтинг: +780

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      Если УЕФА промолчит, то скоро позволят "зиговать" фанатам.

      2
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      Рейтинг: +6996

      "supermax" 1 час назад

      П.и.д.а.р.а.с получается

      2
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      Рейтинг: +1393

      кто там 1 час назад

      Кто-то считал что 3я мировая будет между Россией и США, а на деле будет между натуралами и геями/трансами/черными/прививочниками и тд гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +4929

      Fusballer 1 час назад

      Разнообразие? Буэ. Это позор!

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