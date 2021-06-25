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  • Вейналдум выйдет на матч с Чехией с радужной повязкой. Он готов увести сборную с поля, если услышит оскорбления

Вейналдум выйдет на матч с Чехией с радужной повязкой. Он готов увести сборную с поля, если услышит оскорбления

25 июня 2021, 08:46
31

Полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум поддержит ЛГБТ-сообщество в матче 1/8 финала Евро-2020 с Чехией.

30-летний футболист выйдет на поле с радужной капитанской повязкой. Хавбек «ПСЖ» сообщил, что он готов увести партнеров по сборной с поля, если услышит оскорбления со стороны болельщиков.

«Радужная повязка? Это не связано с тем, что матч пройдет в Венгрии. Повязка означает многое, потому что мы выступаем за разнообразие. Каждый имеет право быть самим собой. По моему мнению, это право сейчас нарушается.

Я действительно готов уйти с поля, если услышу оскорбления с трибун, но для начала мне нужно поговорить с партнерами», – сказал Вейналдум.

  • Матч состоится 27 июня на «Пушкаш Арене» в Будапеште.
  • Начало встречи – в 19:00 мск.

Источник: Besoccer
Чемпионат Европы Нидерланды Чехия Вейналдум Джорджиньо
Комментарии (31)
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piligrim1986
1624600285
развели гомосятину
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Skull_Boy
1624601392
Теперь главная угроза в мире не терроризм, а пи-до-ра-сы
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mig28
1624602750
Да ладно, начинается...уйдешь. поплачешь, скажут. что технарь впишут и выйдешь обратно.
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кто там
1624603859
Кто-то считал что 3я мировая будет между Россией и США, а на деле будет между натуралами и геями/трансами/черными/прививочниками и тд гыгыгы
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"supermax"
1624604066
П.и.д.а.р.а.с получается
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FanatSerj
1624605040
Да жалко Венгров, прям как на острове в окружении океана из гомосяткой ЕС, а они то всего то не хотят чтобы пропаганда этого дела велась на детей до 18 лет, т.е это тоже выбор, это тоже свобода, но почему то по мнению "других" это не правильная свобода и с нею надо бороться, не давая выбора.
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oyabun
1624609086
Какое отношение имеет "право быть самим собой" к пропаганде гомосеков? Вот ему, Вейналдуму кто то мешает разве? А он своими радужными цветами занимается пропагандой.
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zarsm
1624609969
Товарищи, так скоро футболисты ногти будут красить и губки)
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lysenkoff
1624610356
Пусть уводит в подтрибунку. Чехи пройдут дальше по ТП)
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Garrincha58
1624614278
зачем это всё радужные цвета колено преклонение вы блин в футбол играете или в какие то политические игры зачем всё это переносить на футбольное поле, если ты такой защитник радужных возьми плакат и иди на какую-нибудь площадь и топи за них зачем провоцировать болельщиков ведь понятно или тебе тупому не понятно, что среди них полно неадекватных сами нарываетесь, а потом скандалы
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