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    «Химки» постараются продлить контракт с Глушаковым до конца недели

    Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о планах «Химок» заключить в ближайшие дни новое соглашение с полузащитником Денисом Глушаковым.

    «Близки [к подписанию нового контракта с Глушаковым], но пока нет итогового документа. Будем стараться успеть до конца текущей недели», – сказал Терюшков.

    • Глушаков выступает за «Химки» с октября 2020 года.
    • В минувшем сезоне хавбек провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
    • Действующий договор между сторонами истекает 30 июня.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7755

      житель СПб 2 часа назад

      Зачем же его продлевать до конца недели - 27 июня, если он итак действует до 30 июня!? (шутка). Мораль: учитесь правильно формулировать свои мысли.

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      Рейтинг: +626

      кран 2 часа назад

      Каждую неделю продлевают? )))))

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