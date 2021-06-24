«Химки» постараются продлить контракт с Глушаковым до конца недели

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о планах «Химок» заключить в ближайшие дни новое соглашение с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Близки [к подписанию нового контракта с Глушаковым], но пока нет итогового документа. Будем стараться успеть до конца текущей недели», – сказал Терюшков.