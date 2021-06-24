«Химки» постараются продлить контракт с Глушаковым до конца недели

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о планах «Химок» заключить в ближайшие дни новое соглашение с полузащитником Денисом Глушаковым.
«Близки [к подписанию нового контракта с Глушаковым], но пока нет итогового документа. Будем стараться успеть до конца текущей недели», – сказал Терюшков.
- Глушаков выступает за «Химки» с октября 2020 года.
- В минувшем сезоне хавбек провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
- Действующий договор между сторонами истекает 30 июня.
Источник: «Р-Спорт»