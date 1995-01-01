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    Даеи: «Для меня честь, что рекорд по голам за сборную будет принадлежать Роналду»

    Бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи отреагировал на то, что португалец Криштиану Роналду повторил его рекорд по числу голов за национальную команду.

    «Мои поздравления Криштиану Роналду, которому остался гол до нового рекорда по голам среди игроков мужских национальных сборных. То, что этот рекорд будет принадлежать Роналду, честь для меня.

    Он великий чемпион и гуманист, который вдохновляет людей и влияет на жизни по всему миру. Вперед!» – написал иранец в инстаграме.

    • Роналду отличился 109 раз в 178 матчах за сборную Португалии.
    • Статистика Даеи – 109 голов в 149 играх.
    • Португальцы вышли в плей-офф Евро-2020, где сыграют с Бельгией.

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    Источник: Инстаграм Али Даеи

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