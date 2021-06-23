Губочан, Гамшик и Шкриньяр – в старте Словакии. Мората, Бускетс и Коке выйдут у Испании

Стали известны стартовые составы Словакии и Испаниисл на матч 3-го тура группового этапа Евро-2020.
Словакия: Дубравка, Губочак, Шатка, Шкриньяр, Пекарик, Куцка, Громада, Гараслин, Мак, Гамшик, Дуда.
Испания: Симон, Альба, Лапорт, Гарсия, Аспиликуэта, Бускетс, Коке, Сарабия, Педри, Морено, Мората.
- Матч пройдет в Севилье. Начало – в 19:00 по Москве.
- Словакии для выхода в плей-офф нужно не проиграть.
- Испании нужна победа. При определенных раскладах для выхода из группы испанцам хватит ничьи.
Источник: сайт УЕФА