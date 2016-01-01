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    Кутепов: «Не знаю, какой Витория мужик. Обычно я ими не увлекаюсь»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о подготовке столичной команды к новому сезону.

    «В начале подготовки закладывается база – много беговой работы. Но у Витории очень много работы с мячом, мы сразу включились в игровые упражнения, интенсивность у тренировок большая – ребята довольны.

    Много работы с мячом? Чепзанович всe равно издевается, конечно, но мы лучше адаптированы к его нагрузкам. Нет такого, что очень тяжело – обычная работа. А ребятам из второго «Спартака» адаптироваться будет тяжелее.

    Какой мужик Витория? Как мужик – не знаю, я обычно ими не увлекаюсь. Но это шутки, а так не знаю – пока он присматривается, тут новый коллектив и другая страна, менталитет», – сказал Кутепов.

    • Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.
    • В минувшем сезоне РПЛ команда финишировала на 2-м месте и сыграет в квалификации ЛЧ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +330

      Андреич 9 минут назад

      "Я обычно ими (мужиками) не увлекаюсь".
      Это, простите, как?
      Один раз не пи...ас??
      Все новости, где будет что-то подобное, или ЛГБТ - ф топку.

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