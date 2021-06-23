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  • Кутепов: «Не знаю, какой Витория мужик. Обычно я ими не увлекаюсь»

Кутепов: «Не знаю, какой Витория мужик. Обычно я ими не увлекаюсь»

23 июня 2021, 15:49
10

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о подготовке столичной команды к новому сезону.

«В начале подготовки закладывается база – много беговой работы. Но у Витории очень много работы с мячом, мы сразу включились в игровые упражнения, интенсивность у тренировок большая – ребята довольны.

Много работы с мячом? Чепзанович всe равно издевается, конечно, но мы лучше адаптированы к его нагрузкам. Нет такого, что очень тяжело – обычная работа. А ребятам из второго «Спартака» адаптироваться будет тяжелее.

Какой мужик Витория? Как мужик – не знаю, я обычно ими не увлекаюсь. Но это шутки, а так не знаю – пока он присматривается, тут новый коллектив и другая страна, менталитет», – сказал Кутепов.

  • Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.
  • В минувшем сезоне РПЛ команда финишировала на 2-м месте и сыграет в квалификации ЛЧ.

Витория: «Последнее слово в трансферных вопросах «Спартака» будет за мной»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья Витория Руй
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Андреич
1624453721
"Я обычно ими (мужиками) не увлекаюсь". Это, простите, как? Один раз не пи...ас?? Все новости, где будет что-то подобное, или ЛГБТ - ф топку.
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кто там
1624454361
Ключевое слово *обычно*, это печально тогда, потом одни новости на бомбардире о том какой витория мужик с рассказов от кутёпы и заремы))0
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Боцман59rus
1624454615
Миранчук уже рассказал, какие у вас в России, "тяжелые"тренировки, поэтому и возят вас по полю все подряд, даже клубы из восточной Европы с бюджетом в три рубля))
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portero
1624458586
В каждой шутки доля шутки....
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Plyash
1624459397
Да,Кутепов,слово "обычно" очень неосторожное в данном случае.Будь аккуратнее,Илья,не уподобляйся Дзюбе безмозглому.
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R_a_i_n
1624460332
Обычно не увлекается, но иногда можно что ли??
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vladimir-7
1624462944
Илья, так вот для чего ты отрастил косичку, чтобы Руй тебя сразу увидел и пригласил на рандеву.
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Сильвербой
1624465657
Да что ты пиз..шь!? Наши клубы **...т все подряд, на всех турнирах, а ты рассказываешь нам какие-то сказки! Судя по тому, что с вами делают лудогорцы, санкгалены и прочие маккаби, вы как раз и знаете больше всех по этой теме!
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Fju-2
1624473675
"обычно" - это выдумка "Чемпионата". На самом деле фраза была такой: https://youtu.be/zGJRBEL7eGI?t=226
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paracetamol
1624477158
Обычно я ими не увлекаюсь, а когда необычно - нравится - сказал Недотепов.
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