Кутепов: «Не знаю, какой Витория мужик. Обычно я ими не увлекаюсь»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о подготовке столичной команды к новому сезону.

«В начале подготовки закладывается база – много беговой работы. Но у Витории очень много работы с мячом, мы сразу включились в игровые упражнения, интенсивность у тренировок большая – ребята довольны.

Много работы с мячом? Чепзанович всe равно издевается, конечно, но мы лучше адаптированы к его нагрузкам. Нет такого, что очень тяжело – обычная работа. А ребятам из второго «Спартака» адаптироваться будет тяжелее.

Какой мужик Витория? Как мужик – не знаю, я обычно ими не увлекаюсь. Но это шутки, а так не знаю – пока он присматривается, тут новый коллектив и другая страна, менталитет», – сказал Кутепов.

Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.

В минувшем сезоне РПЛ команда финишировала на 2-м месте и сыграет в квалификации ЛЧ.

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