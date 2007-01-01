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    Модрич – одновременно самый молодой и возрастной автор голов сборной Хорватии на Евро

    Хорватия победила Шотландию (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

    Один из мячей забил полузащитник «Реала» Лука Модрич. Он отличился в возрасте 35 лет и 286 дней, став самым старшим автором гола сборной Хорватии на чемпионатах Европы.

    Одновременно с этим Модрич является самым молодым автором гола своей сборной на Евро. В игре с Австрией (1:0) в 2008 году Модрич отличился в возрасте 22 лет и 273 дней.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +672

      амани 36 минут назад

      в нужный и трудный момент . Модрич повел себя как лидер и завел партнеров......это профессионал высокого уровня........это не дзюба -дерево

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