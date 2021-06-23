Модрич – одновременно самый молодой и возрастной автор голов сборной Хорватии на Евро

Хорватия победила Шотландию (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Один из мячей забил полузащитник «Реала» Лука Модрич. Он отличился в возрасте 35 лет и 286 дней, став самым старшим автором гола сборной Хорватии на чемпионатах Европы.

Одновременно с этим Модрич является самым молодым автором гола своей сборной на Евро. В игре с Австрией (1:0) в 2008 году Модрич отличился в возрасте 22 лет и 273 дней.