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    Влашич – лучший игрок матча Хорватия – Шотландия

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 ХорватияШотландия (3:1).

    23-летний хавбек забил первый мяч в ворота шотландцев, впервые появившись в стартовом составе сборной Хорватии на Евро.

    • Влашич – второй самый юный автор гола Хорватии после Луки Модрича (22 года и 273 дня).
    • Хорватия заняла второе место в группе D, опередив Чехию по разнице забитых и пропущенных мячей.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20646

      bset 59 минут назад

      Кто-то после этого чемпионата "продаст" себя в сильный клуб. А кто-то уже списал себя в просрочку, которую только бомжи и подбирают.

      0
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      Рейтинг: +24

      Batyga 1 час назад

      никола красавчик - делает себе имя в отличии о т Зобнина

      0
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      Рейтинг: +23298

      Боцман59rus > Batyga 57 минут назад

      у Зобнина есть паспорт, этого достаточно)))

      0
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      Рейтинг: +61

      RusUltras 1 час назад

      Кто там про наноконя говорил?

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