Влашич – лучший игрок матча Хорватия – Шотландия

Кто-то после этого чемпионата "продаст" себя в сильный клуб. А кто-то уже списал себя в просрочку, которую только бомжи и подбирают.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 Хорватия – Шотландия (3:1).
23-летний хавбек забил первый мяч в ворота шотландцев, впервые появившись в стартовом составе сборной Хорватии на Евро.
- Влашич – второй самый юный автор гола Хорватии после Луки Модрича (22 года и 273 дня).
- Хорватия заняла второе место в группе D, опередив Чехию по разнице забитых и пропущенных мячей.