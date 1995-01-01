Влашич – лучший игрок матча Хорватия – Шотландия

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 Хорватия – Шотландия (3:1).

23-летний хавбек забил первый мяч в ворота шотландцев, впервые появившись в стартовом составе сборной Хорватии на Евро.