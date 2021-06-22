Чалханоглу перешел из «Милана» в «Интер»

- а что от наемников хотели, если свои воспитанники, в лице Дона Рамы, все время клуб шантажируют своим уходом и за копейку лишнюю, мать родную продадут. Теперь понятно почему Хакан и Ко, провалили Евро, видимо нолики подсчитывал в новом контракте, не до игры ему)))
«Интер» объявил о переходе полузащитника Хакана Чалханоглу.
Экс-хавбек «Милана» подписал контракт с «Интером» на три года. Сообщалось, что 27-летний турок будет получать 5 миллионов евро в год. Еще 1 миллион предусмотрен в качестве бонусов.
- В минувшем сезоне Чалханоглу провел за «Милан» 43 матча, забил 9 голов и сделал 12 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
- Сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» интересовались 27-летним футболистом, но не договорились с ним о финансовых деталях сотрудничества.