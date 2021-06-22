Чалханоглу перешел из «Милана» в «Интер»

«Интер» объявил о переходе полузащитника Хакана Чалханоглу.

Экс-хавбек «Милана» подписал контракт с «Интером» на три года. Сообщалось, что 27-летний турок будет получать 5 миллионов евро в год. Еще 1 миллион предусмотрен в качестве бонусов.