Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    Чалханоглу перешел из «Милана» в «Интер»

    «Интер» объявил о переходе полузащитника Хакана Чалханоглу.

    Экс-хавбек «Милана» подписал контракт с «Интером» на три года. Сообщалось, что 27-летний турок будет получать 5 миллионов евро в год. Еще 1 миллион предусмотрен в качестве бонусов.

    • В минувшем сезоне Чалханоглу провел за «Милан» 43 матча, забил 9 голов и сделал 12 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
    • Сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» интересовались 27-летним футболистом, но не договорились с ним о финансовых деталях сотрудничества.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Интера»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:54
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23285

      Боцман59rus 8 минут назад

      - а что от наемников хотели, если свои воспитанники, в лице Дона Рамы, все время клуб шантажируют своим уходом и за копейку лишнюю, мать родную продадут. Теперь понятно почему Хакан и Ко, провалили Евро, видимо нолики подсчитывал в новом контракте, не до игры ему)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      mama1991 1 час назад

      крысенышь.....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86655
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66480
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru