Чалханоглу: «Завтра подпишу контракт с «Интером»

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу сообщил о переходе в «Интер».
«Я договорился с «Интером». Завтра полечу в Милан и подпишу контракт», – сказал Чалханоглу.
27-летний турок подпишет контракт с «Интером» на три года с зарплатой 5 миллионов евро в год. Еще 1 миллион предусмотрен в качестве бонусов.
- В минувшем сезоне Чалханоглу провел за «Милан» 43 матча, забил 9 голов и сделал 12 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
- Сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» интересовались 27-летним футболистом, но не договорились с ним о финансовых деталях сотрудничества.
Источник: твиттер Фабрицио Романо