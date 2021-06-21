Чалханоглу: «Завтра подпишу контракт с «Интером»

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу сообщил о переходе в «Интер».

«Я договорился с «Интером». Завтра полечу в Милан и подпишу контракт», – сказал Чалханоглу.

27-летний турок подпишет контракт с «Интером» на три года с зарплатой 5 миллионов евро в год. Еще 1 миллион предусмотрен в качестве бонусов.