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    Чалханоглу: «Завтра подпишу контракт с «Интером»

    Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу сообщил о переходе в «Интер».

    «Я договорился с «Интером». Завтра полечу в Милан и подпишу контракт», – сказал Чалханоглу.

    27-летний турок подпишет контракт с «Интером» на три года с зарплатой 5 миллионов евро в год. Еще 1 миллион предусмотрен в качестве бонусов.

    • В минувшем сезоне Чалханоглу провел за «Милан» 43 матча, забил 9 голов и сделал 12 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
    • Сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» интересовались 27-летним футболистом, но не договорились с ним о финансовых деталях сотрудничества.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2271

      Mister_Tomsk 53 минуты назад

      федун бы скорее свою шалавку по кругу дал футболистам спартака, чем за турка такие бабки выкладывать))))

      0
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      Рейтинг: +6956

      "supermax" > Mister_Tomsk 50 минут назад

      извини, это ты по себе рассудил так ?

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      Рейтинг: +2271

      Mister_Tomsk > "supermax" 6 минут назад

      Прощаю, но за такие бабки Леня может три позиции закрыть разом, а не за одного турка отдавать.

      0
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      Рейтинг: +441

      Лфшт 56 минут назад

      Жаль

      0
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