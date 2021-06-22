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  • Мухин – о Евро: «Совсем другой уровень. Сразу понимаешь, куда нужно стремиться»

Мухин – о Евро: «Совсем другой уровень. Сразу понимаешь, куда нужно стремиться»

22 июня 2021, 18:41
7

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин поделился впечатлениями от участия в матчах Евро-2020.

«Мы разочарованы результатом выступления на Евро. Сборная очень хотела выйти из группы, в Австрии хорошо подготовилась к турниру. По себе знаю, что все игроки отлично чувствовали себя с точки зрения функционального состояния.

К сожалению, соперников более высокого уровня победить не удалось. Я очень благодарен тренерскому штабу и лично главному тренеру за то, что доверили мне место в заявке на турнир. Еще несколько месяцев назад даже не мог об этом мечтать, а тут не только поехал на чемпионат Европы, но и выходил на поле.

Это совсем другой уровень, можно сказать, что-то из области фантастики. Сразу начинаешь понимать, куда нужно стремиться и сколько работать для того, чтобы соответствовать уровню лучших европейских команд.

Сегодня мы расстались, Станислав Саламович спокойно донес до нас основные мысли по итогам выступления и пожелал удачи», – сказал Мухин.

  • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
  • Команда одержала одну победу и дважды проиграла.
  • Мухин во всех трех матчах выходил на замену во втором тайме.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Мухин Максим
Комментарии (7)
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Алехсбургер.
1624377705
За четвёртый гол поясни лучше,фраерок..
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Mister_Tomsk
1624378505
я тебе так скажу, стремиться надо первым делом выпереть усатого таракана, который такие бабки получает, а все ради чего? ради позоного футбола и выпитой колы на конфе? тьфуууууууууу
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САДЫЧОК
1624379799
Мухин сырой полузащитник-есть намного сильнее ! Ничем не запомнился , кроме ошибки , приведшей к 4 голу.
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Vitaga
1624401197
молодой Димка Сычев после проигрыша Бельгии в своем первом крупном международном турнире не смог сдержать слез. тогда он один из немногих наверное на поле действительно бился за страну за команду которой тогда тоже не было. а этот Мухин накосячил в игре и улыбаясь ушел с поля. он точно не надежда России
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zigbert
1624427123
Так это уже давно ясно. Уровень нашей сборной =уровню нашего чемпионата.
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Sanches65
1624433868
Куда вы там стремились с Фернандесом когда нам четвертый забивали?
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