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    Мухин – о Евро: «Совсем другой уровень. Сразу понимаешь, куда нужно стремиться»

    Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин поделился впечатлениями от участия в матчах Евро-2020.

    «Мы разочарованы результатом выступления на Евро. Сборная очень хотела выйти из группы, в Австрии хорошо подготовилась к турниру. По себе знаю, что все игроки отлично чувствовали себя с точки зрения функционального состояния.

    К сожалению, соперников более высокого уровня победить не удалось. Я очень благодарен тренерскому штабу и лично главному тренеру за то, что доверили мне место в заявке на турнир. Еще несколько месяцев назад даже не мог об этом мечтать, а тут не только поехал на чемпионат Европы, но и выходил на поле.

    Это совсем другой уровень, можно сказать, что-то из области фантастики. Сразу начинаешь понимать, куда нужно стремиться и сколько работать для того, чтобы соответствовать уровню лучших европейских команд.

    Сегодня мы расстались, Станислав Саламович спокойно донес до нас основные мысли по итогам выступления и пожелал удачи», – сказал Мухин.

    • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
    • Команда одержала одну победу и дважды проиграла.
    • Мухин во всех трех матчах выходил на замену во втором тайме.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7432

      САДЫЧОК 2 минуты назад

      Мухин сырой полузащитник-есть намного сильнее !
      Ничем не запомнился , кроме ошибки , приведшей к 4 голу.

      0
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      Рейтинг: +2279

      Mister_Tomsk 24 минуты назад

      я тебе так скажу, стремиться надо первым делом выпереть усатого таракана, который такие бабки получает, а все ради чего? ради позоного футбола и выпитой колы на конфе? тьфуууууууууу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2850

      Алехсбургер. 37 минут назад

      За четвёртый гол поясни лучше,фраерок..

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