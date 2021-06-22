Мухин – о Евро: «Совсем другой уровень. Сразу понимаешь, куда нужно стремиться»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин поделился впечатлениями от участия в матчах Евро-2020.
«Мы разочарованы результатом выступления на Евро. Сборная очень хотела выйти из группы, в Австрии хорошо подготовилась к турниру. По себе знаю, что все игроки отлично чувствовали себя с точки зрения функционального состояния.
К сожалению, соперников более высокого уровня победить не удалось. Я очень благодарен тренерскому штабу и лично главному тренеру за то, что доверили мне место в заявке на турнир. Еще несколько месяцев назад даже не мог об этом мечтать, а тут не только поехал на чемпионат Европы, но и выходил на поле.
Это совсем другой уровень, можно сказать, что-то из области фантастики. Сразу начинаешь понимать, куда нужно стремиться и сколько работать для того, чтобы соответствовать уровню лучших европейских команд.
Сегодня мы расстались, Станислав Саламович спокойно донес до нас основные мысли по итогам выступления и пожелал удачи», – сказал Мухин.
- На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
- Команда одержала одну победу и дважды проиграла.
- Мухин во всех трех матчах выходил на замену во втором тайме.