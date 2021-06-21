Мюллер и Хуммельс могут пропустить матч с Венгрией из-за травм

Полузащитник Томас Мюллер и защитник Матс Хуммельс могут пропустить матч Евро-2020 Германия – Венгрия.
По информации Deutshe Welle, оба футболиста испытывают проблемы с коленями.
Мюллер пропустил сегодняшнюю тренировку сборной, но его участие в ближайшем матче не исключается. Хуммельс также может сыграть с Венгрией.
- Германия сыграет с Венгрией в среду, 23 июня.
- В случае победы немецкая сборная выйдет в плей-офф чемпионата Европы.
Источник: Deutshe Welle
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