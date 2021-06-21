Мюллер и Хуммельс могут пропустить матч с Венгрией из-за травм

Полузащитник Томас Мюллер и защитник Матс Хуммельс могут пропустить матч Евро-2020 Германия – Венгрия.

По информации Deutshe Welle, оба футболиста испытывают проблемы с коленями.

Мюллер пропустил сегодняшнюю тренировку сборной, но его участие в ближайшем матче не исключается. Хуммельс также может сыграть с Венгрией.