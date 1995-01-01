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    Мюллер и Хуммельс могут пропустить матч с Венгрией из-за травм

    Полузащитник Томас Мюллер и защитник Матс Хуммельс могут пропустить матч Евро-2020 ГерманияВенгрия.

    По информации Deutshe Welle, оба футболиста испытывают проблемы с коленями.

    Мюллер пропустил сегодняшнюю тренировку сборной, но его участие в ближайшем матче не исключается. Хуммельс также может сыграть с Венгрией.

    • Германия сыграет с Венгрией в среду, 23 июня.
    • В случае победы немецкая сборная выйдет в плей-офф чемпионата Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Deutshe Welle

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