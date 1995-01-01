Василий Березуцкий: «Думаю, сборная Дании нам по зубам»

Ещё один "план на игру" от ещё одного "стратега....
После матча каждого с экрану
говорит Черчесов: «всё по плану»
- слили ль мы иль «вытянули» встречу
- «… ровно так был план игры намечен…».
Как датчанин пошутил удачно:
«у России столько планов, сколько матчей».
Нам не ведом сборной путь грядущий,
как «программа» партии ведущей.
«Громадьё» их планов не свершилось,
и живём мы так, как получилось!
Тренер «Краснодара» Василий Березуцкий поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании.
«Нас устраивает ничья, хоть и нужно играть на победу. Я думаю, сборная Дании нам по зубам, мы можем с ними играть. Я не считаю, что Дания намного сильнее нас, игра может быть равной, а у нас есть шансы на победу», – сказал Березуцкий в эфире «Коммент.Шоу».
- Россия и Дания сыграют сегодня.
- Матч пройдет в Копенгагене в 22:00 по московскому времени.
- По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.