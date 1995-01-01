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    Василий Березуцкий: «Думаю, сборная Дании нам по зубам»

    Тренер «Краснодара» Василий Березуцкий поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании.

    «Нас устраивает ничья, хоть и нужно играть на победу. Я думаю, сборная Дании нам по зубам, мы можем с ними играть. Я не считаю, что Дания намного сильнее нас, игра может быть равной, а у нас есть шансы на победу», – сказал Березуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

    • Россия и Дания сыграют сегодня.
    • Матч пройдет в Копенгагене в 22:00 по московскому времени.
    • По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 09:49
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4306

      solodealer 35 минут назад

      Ещё один "план на игру" от ещё одного "стратега....
      После матча каждого с экрану
      говорит Черчесов: «всё по плану»
      - слили ль мы иль «вытянули» встречу
      - «… ровно так был план игры намечен…».
      Как датчанин пошутил удачно:
      «у России столько планов, сколько матчей».
      Нам не ведом сборной путь грядущий,
      как «программа» партии ведущей.
      «Громадьё» их планов не свершилось,
      и живём мы так, как получилось!

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      Рейтинг: +4306

      solodealer > solodealer 34 минуты назад

      на этот раз - "план Суареса" от Василия))

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      Рейтинг: +300

      Октавиус 44 минуты назад

      Думаю, сборная Дании нам по зубам...даст, забыл добавить Березуцкий

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