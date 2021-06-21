Карпин – о цели «Ростова»: «Побороться за еврокубковую зону»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал задачу своей команды на следующий сезон.
«Команда очень серьезно готовится. Цель – побороться за еврокубковую зону, как это было в позапрошлом сезоне. Для этого, естественно, нужно много работать.
Хотелось бы, чтобы наш стадион всегда был полон и всегда нас поддерживал. С нашей стороны будем прилагать все усилия, чтобы не разочаровать никого», – сказал Карпин.
- В сезоне-2020/21 «Ростов» финишировал в РПЛ на 9-м месте.
- Карпин тренирует команду с декабря 2017 года.
Источник: Ютуб-канал «Ростова»