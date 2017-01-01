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    Карпин – о цели «Ростова»: «Побороться за еврокубковую зону»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал задачу своей команды на следующий сезон.

    «Команда очень серьезно готовится. Цель – побороться за еврокубковую зону, как это было в позапрошлом сезоне. Для этого, естественно, нужно много работать.

    Хотелось бы, чтобы наш стадион всегда был полон и всегда нас поддерживал. С нашей стороны будем прилагать все усилия, чтобы не разочаровать никого», – сказал Карпин.

    • В сезоне-2020/21 «Ростов» финишировал в РПЛ на 9-м месте.
    • Карпин тренирует команду с декабря 2017 года.

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    Источник: Ютуб-канал «Ростова»

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