Карпин – о цели «Ростова»: «Побороться за еврокубковую зону»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал задачу своей команды на следующий сезон.

«Команда очень серьезно готовится. Цель – побороться за еврокубковую зону, как это было в позапрошлом сезоне. Для этого, естественно, нужно много работать.

Хотелось бы, чтобы наш стадион всегда был полон и всегда нас поддерживал. С нашей стороны будем прилагать все усилия, чтобы не разочаровать никого», – сказал Карпин.