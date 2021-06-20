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  • Черчесов: «Не сомневаюсь, что проведем матч с Данией на высшем уровне»

Черчесов: «Не сомневаюсь, что проведем матч с Данией на высшем уровне»

20 июня 2021, 17:01
46

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий перед матчем 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Данией.

«Дополнительный день отдыха имеет важное значение на крупных турнирах, в плане физической готовности, но не думаю, что это все решает. Тактика, команда, наш подход – вот, что сыграет ключевую роль. Не сомневаюсь, что мы проведем матч на своем высшем уровне.

Это будет наш первый выездной матч на двух последних крупных турнирах, и без наших болельщиков. Но это не проблема. Мы не использовали слово «проблема» последние пять лет. Это просто ситуация, и мы знаем, как с ней справиться. Наша задача – хорошо сделать свою работу и получать нужный результат», – сказал Черчесов.

  • Матч России с Данией пройдет завтра в Копенгагене. Начало – в 22:00 мск.
  • Россия после двух туров занимает второе место в группе, Дания – последнее.

Источник: сайт УЕФА
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (46)
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Боцман59rus
1624198243
Ты прав Стасик, проблема, это когда хvй не стоит, а остальное - неприятности.
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derrik2000
1624200171
"Не сомневаюсь, что мы проведем матч на своем высшем уровне." А что, есть такие, кто сомневается??? Здесь, ведь, как прочитать... Я например из словосочетания "своём высшем уровне" выделил слово "СВОЁМ". )))
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Fusballer
1624200525
На высоком уровне только Дзюба способен играть. Остальные не тянут.
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LGBT+
1624200606
у Дании состав из ребят 25-28 лет, играющих в Германии, Англии, Италии и Франции. покажем им высший уровень РПЛ!
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Enter2006
1624201073
Черчесов, иди уже рыбу дальше разводи и отстань от нашей многострадальной сборной по футболу.
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Сильвербой
1624201666
И мы не сомневаемся! Ты главное рукадрочера не выпускай!
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Mister_Tomsk
1624202982
только что закончил пересматривать игру сборной против голландцев на евро2008. сейчас даж чет смотреть стремно)))
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САДЫЧОК
1624203164
Если проиграют , что скорее всего , то все спишут на конкретного защитника или вратаря и Черчесов будет ни при чём !
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Plyash
1624206648
Дружище,пообещай что-нибудь сделать,в случае фиаско.Типа (не надо аналогий) на рельсы лягу,застрелюсь. Пообещай,например,деньги,заработанные на халяву,перевести на нужды детского или юношеского футбола.Или детям инвалидам.
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aubergine
1624211766
Пфф, а мы чёто сомневаемся, но всё равно верим в наших)
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