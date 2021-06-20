Черчесов: «Не сомневаюсь, что проведем матч с Данией на высшем уровне»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий перед матчем 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Данией.

«Дополнительный день отдыха имеет важное значение на крупных турнирах, в плане физической готовности, но не думаю, что это все решает. Тактика, команда, наш подход – вот, что сыграет ключевую роль. Не сомневаюсь, что мы проведем матч на своем высшем уровне.

Это будет наш первый выездной матч на двух последних крупных турнирах, и без наших болельщиков. Но это не проблема. Мы не использовали слово «проблема» последние пять лет. Это просто ситуация, и мы знаем, как с ней справиться. Наша задача – хорошо сделать свою работу и получать нужный результат», – сказал Черчесов.