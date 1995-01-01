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    Черчесов: «Не сомневаюсь, что проведем матч с Данией на высшем уровне»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий перед матчем 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Данией.

    «Дополнительный день отдыха имеет важное значение на крупных турнирах, в плане физической готовности, но не думаю, что это все решает. Тактика, команда, наш подход – вот, что сыграет ключевую роль. Не сомневаюсь, что мы проведем матч на своем высшем уровне.

    Это будет наш первый выездной матч на двух последних крупных турнирах, и без наших болельщиков. Но это не проблема. Мы не использовали слово «проблема» последние пять лет. Это просто ситуация, и мы знаем, как с ней справиться. Наша задача – хорошо сделать свою работу и получать нужный результат», – сказал Черчесов.

    • Матч России с Данией пройдет завтра в Копенгагене. Начало – в 22:00 мск.
    • Россия после двух туров занимает второе место в группе, Дания – последнее.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 17:01
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2265

      Mister_Tomsk 57 секунд назад

      6-3-1 бдите играть? это тактика?

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      Рейтинг: +23184

      silver29 5 минут назад

      Наиболее оптимальной будет линейная схема 5-2-3, где Зобнин и Оздоев будут парой опорников, Головин и Миранчук – инсайдами, как вариант Ионов, а Соболев– центральным нападающим. Датчане наверняка навяжут жесткий прессинг, важно его отодвинуть от своей штрафной и поддавливать их в центре.

      0
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      Рейтинг: +166

      TANNER 5 минут назад

      Интересно где он увидел тактику и где он увидел команду. Я вижу броуновское движение и стадо полен, которые даже в матче с великими финнами с 70 минуты тянули время, а последние 10 мин вообще сидели в своей штрафной. Хм, возможно он тренирует одну сборную, а по телеку показывают другую.

      0
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      Рейтинг: +23042

      Боцман59rus 19 минут назад

      Ты прав Стасик, проблема, это когда хvй не стоит, а остальное - неприятности.

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