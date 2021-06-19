Пепе, Фернандеш, Роналду – в старте Португалии; Кроос, Мюллер, Хаверц выйдут у немцев

Стали известны стартовые составы команд на матч группового этапа Евро-2020 между сборными Португалии и Германии.

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Карвалью, Силва, Фернандеш, Жота, Роналду.

Запасные: Лопеш, Руй Силва, Фонте, Моутинью, А. Силва, Рафа Силва, Саншеш, Гедеш, Невеш, Поте, Далот, Палинья.

Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс, Киммих, Госенс, Гюндоган, Кроос, Гнабри, Хаверц, Мюллер.

Запасные: Лено, Трапп, Хальстенберг, Фолланд, Вернер, Зюле, Нойхаус, Горецка, Сане, Джан, Кох, Гюнтер.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на мюнхенской «Альянц Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.