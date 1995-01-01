Пепе, Фернандеш, Роналду – в старте Португалии; Кроос, Мюллер, Хаверц выйдут у немцев

Лев не произвел никаких изменений в стартовом составе,по сравнению с первой,проигранной игрой.хотя,глядя на запасных очень сложно предположить,кто из них смог бы усилить команду.
Стали известны стартовые составы команд на матч группового этапа Евро-2020 между сборными Португалии и Германии.
Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Карвалью, Силва, Фернандеш, Жота, Роналду.
Запасные: Лопеш, Руй Силва, Фонте, Моутинью, А. Силва, Рафа Силва, Саншеш, Гедеш, Невеш, Поте, Далот, Палинья.
Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс, Киммих, Госенс, Гюндоган, Кроос, Гнабри, Хаверц, Мюллер.
Запасные: Лено, Трапп, Хальстенберг, Фолланд, Вернер, Зюле, Нойхаус, Горецка, Сане, Джан, Кох, Гюнтер.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на мюнхенской «Альянц Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.