Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Пепе, Фернандеш, Роналду – в старте Португалии; Кроос, Мюллер, Хаверц выйдут у немцев

    Стали известны стартовые составы команд на матч группового этапа Евро-2020 между сборными Португалии и Германии.

    Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Карвалью, Силва, Фернандеш, Жота, Роналду.

    Запасные: Лопеш, Руй Силва, Фонте, Моутинью, А. Силва, Рафа Силва, Саншеш, Гедеш, Невеш, Поте, Далот, Палинья.

    Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс, Киммих, Госенс, Гюндоган, Кроос, Гнабри, Хаверц, Мюллер.

    Запасные: Лено, Трапп, Хальстенберг, Фолланд, Вернер, Зюле, Нойхаус, Горецка, Сане, Джан, Кох, Гюнтер.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на мюнхенской «Альянц Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:12
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1343

      Marley Bob 31 минуту назад

      Лев не произвел никаких изменений в стартовом составе,по сравнению с первой,проигранной игрой.хотя,глядя на запасных очень сложно предположить,кто из них смог бы усилить команду.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86562
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66350
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru