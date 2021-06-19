Фернандес тренируется по индивидуальной программе перед матчем с Данией

Сборная России продолжает готовиться к матчу третьего тура группового этапа Евро-2020 против Дании на базе в Новогорске.
Сегодня в общей группе тренировались все футболисты национальной команды, за исключением Марио Фернандеса.
Правый защитник занимался индивидуально, он продолжает восстанавливаться после травмы спины.
- Россия и Дания сыграют в понедельник, 21 июня.
- Матч пройдет в Копенгагене в 22:00 по московскому времени.
- По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.
Источник: «Чемпионат»