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    Соболев: «Нужно выходить и обыгрывать Данию. Уверенность в своих силах есть»

    Форвард сборной России Александр Соболев высказался о заключительном матче группового этапа Евро-2020 против Дании.

    «Уверенность в своих силах есть, всe зависит от нас. Нужно выходить и обыгрывать Данию. Мы в это верим и работаем над этим. Постараемся не разочаровать всех.

    Без болельщиков играть не очень хорошо. Но когда ты на выезде их всегда мало, конечно. Но наши болельщики будут всe равно с нами, вся страна объединена: дома, в фанзонах и во всех городах», – сказал Соболев.

    • Дания сыграет с Россией в понедельник, 21 июня.
    • Матч в Копенгагене начнется в 22:00 мск.
    • По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:32
    Комментарии6
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      Рейтинг: +111

      Мортус 14 минут назад

      А ты выходи на поле и сразу падай. А потом плакать начинай. И всё получится. Не разочаруй там всех смотри.

      0
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      Рейтинг: +22849

      Боцман59rus > Мортус 6 минут назад

      - а ты садись перед экраном и дрочи в первом тайме на Дзюбу, во втором на чабана

      1
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      Рейтинг: +20109

      slavutiq70 21 минуту назад

      По хорошему уж если не хочешь выпускать Соболя в старте то хоть поделил бы первый Дзюба второй тайм свежий Соболь а за пять минут выпускать это для галочки,,,,

      1
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      Рейтинг: +765

      Enter2006 30 минут назад

      Усатый любимое полено выпустит, Соболева минут на 10 в конце. Не верю в однозначную победу. Все тренера уже поняли эту тупую схему "подача на голову дзюдрочилье"

      3
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      Рейтинг: +2028

      Чермындыр 45 минут назад

      Самое печальное во всем этом, что в этих словах не чувствуется правды. Говорят на публику для галочки, просто потому что так типа надо сказать. А ведь Бадров не зря говорил, что вся сила в правде. У кого правда, тот и сильнее

      1
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      Рейтинг: +861

      fhnv 49 минут назад

      Если Соболева выпустят во втором тайме то Российская сборная выиграют

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