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  • Соболев: «Нужно выходить и обыгрывать Данию. Уверенность в своих силах есть»

Соболев: «Нужно выходить и обыгрывать Данию. Уверенность в своих силах есть»

18 июня 2021, 15:32
20

Форвард сборной России Александр Соболев высказался о заключительном матче группового этапа Евро-2020 против Дании.

«Уверенность в своих силах есть, всe зависит от нас. Нужно выходить и обыгрывать Данию. Мы в это верим и работаем над этим. Постараемся не разочаровать всех.

Без болельщиков играть не очень хорошо. Но когда ты на выезде их всегда мало, конечно. Но наши болельщики будут всe равно с нами, вся страна объединена: дома, в фанзонах и во всех городах», – сказал Соболев.

  • Дания сыграет с Россией в понедельник, 21 июня.
  • Матч в Копенгагене начнется в 22:00 мск.
  • По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы Россия Дания Соболев Александр
Комментарии (20)
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fhnv
1624020707
Если Соболева выпустят во втором тайме то Российская сборная выиграют
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Чермындыр
1624020921
Самое печальное во всем этом, что в этих словах не чувствуется правды. Говорят на публику для галочки, просто потому что так типа надо сказать. А ведь Бадров не зря говорил, что вся сила в правде. У кого правда, тот и сильнее
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Enter2006
1624021812
Усатый любимое полено выпустит, Соболева минут на 10 в конце. Не верю в однозначную победу. Все тренера уже поняли эту тупую схему "подача на голову дзюдрочилье"
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slavа0508
1624022374
По хорошему уж если не хочешь выпускать Соболя в старте то хоть поделил бы первый Дзюба второй тайм свежий Соболь а за пять минут выпускать это для галочки,,,,
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Мортус
1624022797
А ты выходи на поле и сразу падай. А потом плакать начинай. И всё получится. Не разочаруй там всех смотри.
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neveldomha
1624026761
Языком трепать, не в футбол играть.
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filosof sparty
1624028067
Саша, а кто же спорит, что нужно!? Вопрос лишь в том, как это сделать с такой мертвой игрой!!!
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derrik2000
1624028129
"Без болельщиков играть не очень хорошо." Этой черчесовской ШОБЛЕ один хрен - что с болельщиками, что без болельщиков ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО ПОЛЮ.
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Вомбат
1624086341
Как Черчесов витает в облаках, и ему кажется, что его команда та же, что была 3 года назад, так и игроки его тоже витают. Заразились от тренера неадекватностью, что ли?
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ВетеR
1624108455
Ничего, скоро домой, последняя игра, там сказали расскажете
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