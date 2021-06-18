Соболев: «Нужно выходить и обыгрывать Данию. Уверенность в своих силах есть»

Форвард сборной России Александр Соболев высказался о заключительном матче группового этапа Евро-2020 против Дании.

«Уверенность в своих силах есть, всe зависит от нас. Нужно выходить и обыгрывать Данию. Мы в это верим и работаем над этим. Постараемся не разочаровать всех.

Без болельщиков играть не очень хорошо. Но когда ты на выезде их всегда мало, конечно. Но наши болельщики будут всe равно с нами, вся страна объединена: дома, в фанзонах и во всех городах», – сказал Соболев.