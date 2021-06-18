Уткин: «Не представляю, каким образом Россия может не проиграть Дании»

Блогер Василий Уткин поделился мнением о предстоящем матче сборной России с Данией на Евро-2020.

«Скажу вам на пределе человеческой честности: я не представляю себе, каким образом наши могут не проиграть Дании.

Они очень мобильны, они высоко обороняются, форварда, который может открываться в свободную зону, за спину защитникам, у нас нету.

При том давлении, которое датчане способны оказывать на любого соперника на его половине поля, ошибки нашей несовершенной обороны неизбежны.

Нам потребуется очень счастливый день, чтобы выстоять 21 июня в Копенгагене. Стану на это уповать», – написал Уткин в телеграме.

Дания сыграет с Россией в понедельник, 21 июня.

Матч в Копенгагене начнется в 22:00 мск.

По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.

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