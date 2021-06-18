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  • Уткин: «Не представляю, каким образом Россия может не проиграть Дании»

Уткин: «Не представляю, каким образом Россия может не проиграть Дании»

18 июня 2021, 09:27
30

Блогер Василий Уткин поделился мнением о предстоящем матче сборной России с Данией на Евро-2020.

«Скажу вам на пределе человеческой честности: я не представляю себе, каким образом наши могут не проиграть Дании.

Они очень мобильны, они высоко обороняются, форварда, который может открываться в свободную зону, за спину защитникам, у нас нету.

При том давлении, которое датчане способны оказывать на любого соперника на его половине поля, ошибки нашей несовершенной обороны неизбежны.

Нам потребуется очень счастливый день, чтобы выстоять 21 июня в Копенгагене. Стану на это уповать», – написал Уткин в телеграме.

  • Дания сыграет с Россией в понедельник, 21 июня.
  • Матч в Копенгагене начнется в 22:00 мск.
  • По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.

Уткин – о Дзюбе: «Феноменально самовлюбленный перец. После победы над финнами забрал у Джикии капитанскую повязку и пошел к болельщикам»

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Чемпионат Европы Россия Дания
Комментарии (30)
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vladimir-7
1623997922
Вася, ответ простой, чтобы не проиграть Дании, не надо выходить на игру с ними.
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Алехсбургер.
1623998061
Всем кагалом косить под ковид. Хоть пожалеют.
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moskowcity-petrv
1623999466
Надежда на чудо,как всегда)
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Боцман59rus
1623999797
-как бы там ни было, Датчане сами виноваты в проигрыше Финнам и трагедия с Эриксеном здесь не при чем, хотя конечно повлияла на ситуацию - взяли финны паузу, перевели дыхание, дело в том, что забивать должны были до этого, может не раз. Дело в том, что на данный момент, наша команда, худшая на турнире, по части физических кондиций уж точно, но когда это мешало серым и посредственным командам, набирать в копилку баллы и продвигаться по турнирной сетке.Каждый для себя решает сам, устраивает ли его, при наличии результата, эти мучения на поле наших футболистов, ведь как говорят многие псевдоэксперты, игра забудется, счет останется
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alefreddy
1623999894
класс команды нашей слабый только невезение датчан может помочь
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R_a_i_n
1624000317
Для начала Шлюбу на лавку посадить...
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slavа0508
1624000645
Не переживай Василий я Усатому позвонил ,подсказал пару идей как ничейку скатать , всё ок будет ничейка наша,,,
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portero
1624002356
Это Вася так нашу сборную настраивает на игру, в надежде что прыгнут выше чем обычно... Усатому угодать с составом, кто там у нас живее остальных, чтоб они на поле бегали, умирающих в зарас.
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Ганнибал Лектор
1624003540
Дания может проиграть России только в том случае, если вместо игры поедет навестить Эриксена.
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filosof sparty
1624015585
Грустно, но Вася абсолютно прав
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