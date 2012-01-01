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    Уткин: «Не представляю, каким образом Россия может не проиграть Дании»

    Блогер Василий Уткин поделился мнением о предстоящем матче сборной России с Данией на Евро-2020.

    «Скажу вам на пределе человеческой честности: я не представляю себе, каким образом наши могут не проиграть Дании.

    Они очень мобильны, они высоко обороняются, форварда, который может открываться в свободную зону, за спину защитникам, у нас нету.

    При том давлении, которое датчане способны оказывать на любого соперника на его половине поля, ошибки нашей несовершенной обороны неизбежны.

    Нам потребуется очень счастливый день, чтобы выстоять 21 июня в Копенгагене. Стану на это уповать», – написал Уткин в телеграме.

    • Дания сыграет с Россией в понедельник, 21 июня.
    • Матч в Копенгагене начнется в 22:00 мск.
    • По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.

    Уткин – о Дзюбе: «Феноменально самовлюбленный перец. После победы над финнами забрал у Джикии капитанскую повязку и пошел к болельщикам»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 09:27
    Комментарии15
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      Рейтинг: +2237

      seth343 5 минут назад

      Автобус и только автобус.

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      Рейтинг: +20092

      slavutiq70 5 минут назад

      Не переживай Василий я Усатому позвонил ,подсказал пару идей как ничейку скатать , всё ок будет ничейка наша,,,

      1
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      Рейтинг: +328

      R_a_i_n 11 минут назад

      Для начала Шлюбу на лавку посадить...

      1
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      Рейтинг: +244

      alefreddy 18 минут назад

      класс команды нашей слабый только невезение датчан может помочь

      0
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      Рейтинг: +22814

      Боцман59rus 20 минут назад

      -как бы там ни было, Датчане сами виноваты в проигрыше Финнам и трагедия с Эриксеном здесь не при чем, хотя конечно повлияла на ситуацию - взяли финны паузу, перевели дыхание, дело в том, что забивать должны были до этого, может не раз. Дело в том, что на данный момент, наша команда, худшая на турнире, по части физических кондиций уж точно, но когда это мешало серым и посредственным командам, набирать в копилку баллы и продвигаться по турнирной сетке.Каждый для себя решает сам, устраивает ли его, при наличии результата, эти мучения на поле наших футболистов, ведь как говорят многие псевдоэксперты, игра забудется, счет останется

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      Рейтинг: +3918

      Из Твери Леха 23 минуты назад

      ни убивать, ни прибавить.

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      Рейтинг: +994

      moskowcity-petrv 25 минут назад

      Надежда на чудо,как всегда)

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      Рейтинг: +13173

      Garrincha58 25 минут назад

      может случиться как в 18 с Испанией но тогда и защитники другие были и Акинфеев сейчас их нет значит Вася прав наши точно влетят главное чтобы с разницей в один мяч иначе 4 место

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      Рейтинг: +3918

      Из Твери Леха > Garrincha58 18 минут назад

      + Бельгия может назло ничейку скатать. и тогда финны вторые будут.

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      Рейтинг: +191

      valiknavashinsky 47 минут назад

      Играть в 10 защитников+вратарь,может ничейку и скатают.

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      Рейтинг: +288

      BlackMurderDeco 48 минут назад

      А Вася в кое-то веке прав

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