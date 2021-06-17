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  • Уткин – о Дзюбе: «Феноменально самовлюбленный перец. После победы над финнами забрал у Джикии капитанскую повязку и пошел к болельщикам»

Уткин – о Дзюбе: «Феноменально самовлюбленный перец. После победы над финнами забрал у Джикии капитанскую повязку и пошел к болельщикам»

17 июня 2021, 22:37
79

Блогер Василий Уткин обратил внимание на поведение капитана сборной России Артема Дзюбы после победного матча с Финляндией во втором туре группового этапа Евро-2020.

«Ну вот как не любить Дзюбушку? Вчера победили, парень забрал себе обратно у Джикии капитанскую повязку и уже с ней пошел благодарить болельщиков.

Феноменально самовлюбленный перец. После Бельгии, напомню, просто ушел и никого благодарить не стал. А тут – для фоточек», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • Россия обыграла Финляндию со счетом 1:0.
  • Дзюба сделал ассист в этом матче.
  • Форварда заменили на 85-й минуте на Александра Соболева.

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (79)
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kvm
1623959063
после замены подрочил и ещё и по шкафчикам, поди, пробежался...
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Боцман59rus
1623960296
Самовлюбленный, мелочный нарцисс-рукоблуд, копия чабана. -в Зените тоже повязку напяливал, на голое тело, позировал на камеру, как шлюха дешевая. Боюсь предположить, куда он ее натянет, если с Данией затащим
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insider_retro
1623961916
Вася умеет подметить, причесать и подать перчинку... Хотя и сам не без греха...
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NewLife
1623962373
У зюбы любовь к самому себе многогранна.
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Дэс
1623962801
Запомните одну вещь, что Шлюба, что Синит, когда их не станет, о них никогда никто не вспомнит и никто не будет проводит статистику по типу, какой клуб или игрок был лучше за последние годы. У адекватного болельщика поинтересуйтесь или просто человека, который разбирается в футболе, тот никогда не ответит не про Шлюбу, не про Синит. Уже давно всем всё понятно, только истерики бьются до сих пор в конвульсиях доказывая себе самим враньё, в которое они хотят верить.
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portero
1623963443
Уткин стимулирует Дзюбу, в надежде что тот соберётся и прыгнет через немогу, но лучше чтоб Дзюба в запасе посидел минуты до 60....
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paracetamol
1623965240
Правильно сделал, он же капитан, а Сракия - так, и.о. заместителя.
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алдан2014
1623972144
Какое невероятно точное описание Артёма дзюбы.Всетаки Уткин талантливый журналист
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Play
1623986935
Да кто-то ещё продолжает удивляться такому поведению? Странно, что он не потребовал гол Миранчука записать на себя.
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Enter2006
1623988817
Не понимаю почему Евро2020 некоторые сравнивают с Евро2008. Я помню Евро2008, и как тогда Аршавин за команду отрабатывал как лидер (что с ним стало потом - отдельная история). Вот действительно лидер был, по всему полю бегал а после матчей отдышаться не мог. Дзюба как бревно почти всегда на одном месте стоит и ждёт пока навесят на голову, позор млин. Защитник, Марио, и то успевает и в защите побороться и пробежать всё поле и постараться забить. Не сравнивайте евро2008 и 2020... Черчесов сделал своё дело - "опустил" сборную РФ.
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