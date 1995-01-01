Уткин – о Дзюбе: «Феноменально самовлюбленный перец. После победы над финнами забрал у Джикии капитанскую повязку и пошел к болельщикам»

У зюбы любовь к самому себе многогранна.
Блогер Василий Уткин обратил внимание на поведение капитана сборной России Артема Дзюбы после победного матча с Финляндией во втором туре группового этапа Евро-2020.
«Ну вот как не любить Дзюбушку? Вчера победили, парень забрал себе обратно у Джикии капитанскую повязку и уже с ней пошел благодарить болельщиков.
Феноменально самовлюбленный перец. После Бельгии, напомню, просто ушел и никого благодарить не стал. А тут – для фоточек», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- Россия обыграла Финляндию со счетом 1:0.
- Дзюба сделал ассист в этом матче.
- Форварда заменили на 85-й минуте на Александра Соболева.