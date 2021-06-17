Уткин – о Дзюбе: «Феноменально самовлюбленный перец. После победы над финнами забрал у Джикии капитанскую повязку и пошел к болельщикам»

Блогер Василий Уткин обратил внимание на поведение капитана сборной России Артема Дзюбы после победного матча с Финляндией во втором туре группового этапа Евро-2020.

«Ну вот как не любить Дзюбушку? Вчера победили, парень забрал себе обратно у Джикии капитанскую повязку и уже с ней пошел благодарить болельщиков.

Феноменально самовлюбленный перец. После Бельгии, напомню, просто ушел и никого благодарить не стал. А тут – для фоточек», – написал Уткин в своем телеграм-канале.