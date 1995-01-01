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    Уткин – о Дзюбе: «Феноменально самовлюбленный перец. После победы над финнами забрал у Джикии капитанскую повязку и пошел к болельщикам»

    Блогер Василий Уткин обратил внимание на поведение капитана сборной России Артема Дзюбы после победного матча с Финляндией во втором туре группового этапа Евро-2020.

    «Ну вот как не любить Дзюбушку? Вчера победили, парень забрал себе обратно у Джикии капитанскую повязку и уже с ней пошел благодарить болельщиков.

    Феноменально самовлюбленный перец. После Бельгии, напомню, просто ушел и никого благодарить не стал. А тут – для фоточек», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Россия обыграла Финляндию со счетом 1:0.
    • Дзюба сделал ассист в этом матче.
    • Форварда заменили на 85-й минуте на Александра Соболева.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 22:37
    Комментарии18
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      Рейтинг: +8468

      NewLife 1 минуту назад

      У зюбы любовь к самому себе многогранна.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +66322

      insider_retro 9 минут назад

      Вася умеет подметить, причесать и подать перчинку... Хотя и сам не без греха...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3286

      Semenycch 10 минут назад

      Какой идиот выставил эту псевдоновость на сайте? И еще, падаль по фамилии Уткин, напомни мне, кто капитан в сборной?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1188

      Радио1000шумеров 23 минуты назад

      Не люблю жиробаса, но тут он прав на 100%.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1318

      elessar arnor > Радио1000шумеров 5 минут назад

      ведь надо придраться к такой мелочи, как вес

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1215

      Benifacto 28 минут назад

      позорище...

      4
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      Рейтинг: +22797

      Боцман59rus 36 минут назад

      Самовлюбленный, мелочный нарцисс-рукоблуд, копия чабана.
      -в Зените тоже повязку напяливал, на голое тело, позировал на камеру, как шлюха дешевая. Боюсь предположить, куда он ее натянет, если с Данией затащим

      8
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      Рейтинг: +1261

      Красногорск_Фан 46 минут назад

      Очередное кря-кря от Васи. Явно словом самовлюбленный намекает на что то из недавних историй. Гыгы. Артему надо забивать. Пока не феерит.

      1
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      Рейтинг: +2883

      FENIX-SL > Красногорск_Фан 40 минут назад

      "Пока не феерит"
      будто бы он вообще умеет это делать

      3
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      Рейтинг: +1261

      Красногорск_Фан > FENIX-SL 37 минут назад

      Ну пенальти бить Испании не зассал. И это был очень хороший день у меня в итоге. После победы даже незнакомые люди обнимались. Сейчас пока даже близко не видно былой мотивированности

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      bearglass 52 минуты назад

      Бревно.

      4
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      ...
      Рейтинг: +303

      tarasofka > bearglass 34 минуты назад

      доставляют такие комменты. это "бревно" уже второй год подряд лучший в чемпе, в сборной 1 гол до рекорда, в лч 6 голов как-то забил на групповом этапе, даже больше чем месси. и, главное: регулярно забивает позорным хрякам, чтобы ты визжал)
      давай теперь про тамбовы и лихтенштейны - у вас это самое любимое, когда хрюкнуть больше нечего.

      1
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      Рейтинг: +5903

      nik55 > tarasofka 32 минуты назад

      ты мудак как и дерево

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +303

      tarasofka > nik55 28 минут назад

      главное, что спортаг гвно)

      2
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      Рейтинг: -146

      Зенит гавно 2*2 > tarasofka 7 минут назад

      Ну так драчуба король Тамбова)и синит петушатня)

      1
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      ...
      Рейтинг: +15191

      derrik2000 > tarasofka 7 секунд назад

      Хде ты только ТАКИЕ аватарки берёшь???
      Никак "хенд мейд"?
      )))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1712

      kvm 56 минут назад

      после замены подрочил и ещё и по шкафчикам, поди, пробежался...

      7
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      Рейтинг: +1712

      kvm 58 минут назад

      шлюба он такой...

      6
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