Евро-2020. Нидерланды обыграли Австрию и прошли в 1/8 финала

В матче второго тура группового этапа Евро-2020 Нидерланды в Амстердаме победили Австрию со счетом 2:0.

Три очка команде Франка де Бура принесли голы Мемфиса Депая и Дензела Дюмфриса.

Нидерланды набрали шесть очков в двух турах и досрочно вышли в плей-офф турнира. Австрийцы 21 июня поборются за путевку в 1/8 финала с Украиной.

Евро-2020. Группа C. 2-й тур

Нидерланды – Австрия – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Депай (с пенальти), 11; 2:0 – Дюмфрис, 67.

Предупреждения: де Рон, 14 – Алаба, 10; Бахман, 67.

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