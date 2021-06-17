Евро-2020. Нидерланды обыграли Австрию и прошли в 1/8 финала

В матче второго тура группового этапа Евро-2020 Нидерланды в Амстердаме победили Австрию со счетом 2:0.
Три очка команде Франка де Бура принесли голы Мемфиса Депая и Дензела Дюмфриса.
Нидерланды набрали шесть очков в двух турах и досрочно вышли в плей-офф турнира. Австрийцы 21 июня поборются за путевку в 1/8 финала с Украиной.
Евро-2020. Группа C. 2-й тур
Нидерланды – Австрия – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Депай (с пенальти), 11; 2:0 – Дюмфрис, 67.
Предупреждения: де Рон, 14 – Алаба, 10; Бахман, 67.
Источник: «Бомбардир»