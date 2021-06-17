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    Евро-2020. Нидерланды обыграли Австрию и прошли в 1/8 финала

    В матче второго тура группового этапа Евро-2020 Нидерланды в Амстердаме победили Австрию со счетом 2:0.

    Три очка команде Франка де Бура принесли голы Мемфиса Депая и Дензела Дюмфриса.

    Нидерланды набрали шесть очков в двух турах и досрочно вышли в плей-офф турнира. Австрийцы 21 июня поборются за путевку в 1/8 финала с Украиной.

    Евро-2020. Группа C. 2-й тур

    Нидерланды – Австрия – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Депай (с пенальти), 11; 2:0 – Дюмфрис, 67.

    Предупреждения: де Рон, 14 – Алаба, 10; Бахман, 67.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    17.06.2021 23:52
    Комментарии6
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      Рейтинг: +14610

      JTherry 48 минут назад

      удивительная команда у Нидерландов: вроде и играют классно, а с результативностью - непруха... с такой игрой не дойдут до финала...

      1
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      Рейтинг: +22806

      Боцман59rus 1 час назад

      Австрия даже пободрей Украины выглядит, в очном противостоянии думаю точно не проиграет. Думаю такой бонус, в виде трех домашних матчей для оранжевых, убил возможную интригу в группе, а жаль

      0
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      Рейтинг: +1194

      Радио1000шумеров 1 час назад

      "Австрийцы 21 июня поборются за путевку в 1/8 финала с Украиной"
      Болеем за Österreich.

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      Рейтинг: +1267

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Убедительная победа! Респект Нидергландам. Интересно где их предел в этом Евро.

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      Рейтинг: +22806

      Боцман59rus > Красногорск_Фан 1 час назад

      предел в матче за пределами родной арены, с командой уровня Португалии или Бельгии, да и той же Дании.

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      Рейтинг: +48115

      portero 1 час назад

      Австрия - Украина заруба будет....

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