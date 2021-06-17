Кержаков: «Очень хочу, чтобы мы вместе с «Нижним Новгородом» развивались и побеждали»

Александр Кержаков прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Во-первых, я очень благодарен за оказанное доверие губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину. Для меня это новый этап в карьере, это серьезный вызов. Это то, к чему стремятся все тренеры – работать на высшем уровне.

Для меня нижегородская земля однозначно не чужая, как справедливо заметил Глеб Сергеевич. Мой отец родом из Дзержинска, в молодости он играл за местный «Химик». И поэтому я ощущаю большую ответственность и приложу максимум усилий, чтобы «Нижний Новгород» достойно выступал в элите российского футбола.

Знаю, что клуб основан сравнительно недавно. Очень хочу, чтобы мы вместе с ним развивались и побеждали. Когда я приезжал в Нижний Новгород в детстве, то сразу отметил для себя красоту этого города. Потом бывал здесь в качестве футболиста на выездных матчах. А сейчас я убедился в том, что город стал еще прекраснее.

В этом году Нижнему исполняется 800 лет. Это, безусловно, масштабное событие для города. И я очень рад, что именно в этом году «Нижний Новгород» дебютирует в РПЛ. Уверен, мы будем дарить нашим болельщикам праздничное настроение и положительные эмоции.

«800-летие Нижнего – начало нового!» На мой взгляд, это замечательный девиз. Он в полной мере отражает то, что сейчас происходит в нашей команде», – сказал Кержаков.