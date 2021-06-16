Кьеллини, Бонуччи, Иммобиле – в основе Италии на матч с Швейцарией; Джака, Эмболо, Шакири выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура группы А Евро-2020 между сборными Италии и Швейцарии.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Локателли, Жоржиньо, Барелла, Инсинье, Берарди, Иммобиле.

Запасные: Сиригу, Мерет, Белотти, Пессина, Эмерсон, Кьеза, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Распадори, Бастони, Толои.

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Шер, Аканджи, Мбабу, Родригес, Фройлер, Г. Джака, Эмболо, Шакири, Сеферович.

Запасные: Мвого, Кобель, Видмер, Закария, Варгас, Цубер, Соу, Фасснахт, Бенито, Мехмеди, Гавранович, Джемерт.

Матч начнется в 22:00 на римском «Олимпико».