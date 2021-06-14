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    Gazzetta dello Sport: «Арсенал» готов заплатить 40 миллионов за Локателли. Игрок хочет в «Ювентус»

    «Арсенал» подал трансферный запрос в «Сассуоло» по полузащитнику Мануэлю Локателли.

    По информации Gazzetta dello Sport, лондонский клуб готов заплатить за 23-летнего итальянца 40 миллионов евро. Сам футболист хочет перейти в «Ювентус», который уже предложил хавбеку контракт до 2026 года.

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    Источник: Gazzetta dello Sport

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