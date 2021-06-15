Gazzetta dello Sport: «Арсенал» готов заплатить 40 миллионов за Локателли. Игрок хочет в «Ювентус»

«Арсенал» подал трансферный запрос в «Сассуоло» по полузащитнику Мануэлю Локателли.

По информации Gazzetta dello Sport, лондонский клуб готов заплатить за 23-летнего итальянца 40 миллионов евро. Сам футболист хочет перейти в «Ювентус», который уже предложил хавбеку контракт до 2026 года.