Gazzetta dello Sport: «Арсенал» готов заплатить 40 миллионов за Локателли. Игрок хочет в «Ювентус»

«Арсенал» подал трансферный запрос в «Сассуоло» по полузащитнику Мануэлю Локателли.
По информации Gazzetta dello Sport, лондонский клуб готов заплатить за 23-летнего итальянца 40 миллионов евро. Сам футболист хочет перейти в «Ювентус», который уже предложил хавбеку контракт до 2026 года.
- Ранее сообщалось, что Локателли интересуются «Барселона», «Реал», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Шахтер».
- В минувшем сезоне Серии А Локателли забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 34 матчах.
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
Источник: Gazzetta dello Sport