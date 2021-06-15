Боята – о 3:0 с Россией: «Была задача выключить Дзюбу из игры. Думаю, я справился»

Защитник сборной Бельгии Дедрик Боята прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Россией (3:0).

«Узнал, что выйду в стартовом составе сборной на предматчевой встрече. К каждой игре мы готовимся по-разному. В этот раз моей задачей было выключить Дзюбу из игры. Думаю, я справился», – сказал Боята.