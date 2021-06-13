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    Боята – о 3:0 с Россией: «Была задача выключить Дзюбу из игры. Думаю, я справился»

    Защитник сборной Бельгии Дедрик Боята прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Россией (3:0).

    «Узнал, что выйду в стартовом составе сборной на предматчевой встрече. К каждой игре мы готовимся по-разному. В этот раз моей задачей было выключить Дзюбу из игры. Думаю, я справился», – сказал Боята.

    • Поражение России от Бельгии – крупнейшее в истории Евро для хозяев турнира.
    • Россия после 1-го тура занимает в группе последнее место.
    • Следующий соперник – Финляндия (16 июня).

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    Источник: WalFoot

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