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  • Поражение России от Бельгии – крупнейшее в истории Евро для хозяев турнира

Поражение России от Бельгии – крупнейшее в истории Евро для хозяев турнира

13 июня 2021, 13:18
27

Сборная России в первом туре группового этапа Евро-2020 уступила Бельгии (0:3). Это крупнейшее поражение в истории турнира для сборной, принимающей турнир.

Текущий Евро – 16-й по счету (проводятся с 1960 года).

  • Россия идет в группе последней.
  • Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
  • Сборная СССР – 1-й победитель Евро (1960 год).

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Источник: твиттер Gracenote Live
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Бельгия Россия
Комментарии (27)
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ВетеR
1623579828
Хоть тут победители )))
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GermanVo
1623579910
Антирекорды, тоже рекорды)
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порт
1623580210
УРА!!! Мы лучшие.
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Atom2020
1623581216
И эти позорища еще рекламируют себя лозунгом: "Играем за вас!". Аж противно, что за тебя такие бревна играют. Вдвойне противно, что за твои же деньги с налогов. И втройне противно, когда они и их жены еще рот начинают раскрывать.
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derrik2000
1623582304
Ну, хоть в чём-то Стасик ПЕРВЫЙ! А обнулённый, ведь, говорил, что с ЭТОЙ сборной мы ещё войдём в историю. Прав оказался: ВОШЛИ. Да, вот, только через Ж... вошли, а не через парадный вход. Хотя... А никто зайти через парадный вход в историю и не обещал.)))
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slavа0508
1623582723
Олеле Оле Оле Россия чемпион !!!А что вы хотели ???Что не кто не видел как клубы выступали в еврокубках???так клубы ещё усилены легами (правда таким же шлаком),,,,
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JTherry
1623583146
за спиной Черчесова у руля сборной из достижений - только игра "автобусом" с Испанией на морально-волевых...) на ЧМ-18 до этого были победы над слабейшими саудитами и Египтом (без Салаха), затем последовал разгром от Уругвая, о котором тактично все забывают... а ведь еще был вылет в домашнем Кубке Конфедераций, свежий провал в Лиге Наций с 0:5 от сербов… однако говорят лишь про все эти "покеры" дзюпы против Сан-Марино и "важные голы" Мальте...
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JTherry
1623583850
Лукомский (ТК): "дарю всем оптимизм... худшая команда Евро (из сыгравших) - конечно же, Турция... вот они говно, убожество, позорище и все, что вы сейчас говорите... а Россия просто проиграла Бельгии 0:3..."
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Fusballer
1623586448
Горжусь нашей сборной! Дзюба, вперёд!
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"supermax"
1623587678
г - гордость
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