Поражение России от Бельгии – крупнейшее в истории Евро для хозяев турнира

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    Источник: твиттер Gracenote Live

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    Сегодня, 13:18
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2587

      Masteralex 8 минут назад

      да тут 11 стран принимают, рекорд скорее всего побьют и не один раз :) опять же, мы в матче с Данией можем побить

      0
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      Рейтинг: +14426

      JTherry 10 минут назад

      за спиной Черчесова у руля сборной из достижений - только игра "автобусом" с Испанией на морально-волевых...) на ЧМ-18 до этого были победы над слабейшими саудитами и Египтом (без Салаха), затем последовал разгром от Уругвая, о котором тактично все забывают... а ведь еще был вылет в домашнем Кубке Конфедераций, свежий провал в Лиге Наций с 0:5 от сербов… однако говорят лишь про все эти "покеры" дзюпы против Сан-Марино и "важные голы" Мальте...

      2
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      Рейтинг: +19769

      slavutiq70 17 минут назад

      Олеле Оле Оле Россия чемпион !!!А что вы хотели ???Что не кто не видел как клубы выступали в еврокубках???так клубы ещё усилены легами (правда таким же шлаком),,,,

      4
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      Рейтинг: +15077

      derrik2000 24 минуты назад

      Ну, хоть в чём-то Стасик ПЕРВЫЙ!
      А обнулённый, ведь, говорил, что с ЭТОЙ сборной мы ещё войдём в историю.
      Прав оказался: ВОШЛИ.
      Да, вот, только через Ж... вошли, а не через парадный вход.
      Хотя...
      А никто зайти через парадный вход в историю и не обещал.)))

      4
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      Рейтинг: +1346

      spartakuz > derrik2000 17 минут назад

      Ты меня опередил! Согласен на 300%

      3
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      Рейтинг: +1117

      Atom2020 42 минуты назад

      И эти позорища еще рекламируют себя лозунгом: "Играем за вас!". Аж противно, что за тебя такие бревна играют. Вдвойне противно, что за твои же деньги с налогов. И втройне противно, когда они и их жены еще рот начинают раскрывать.

      5
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      Рейтинг: +170

      Юра мы всеPro 54 минуты назад

      Рекорд Саламович Черкесов=
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      0
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      Рейтинг: +5444

      порт 59 минут назад

      УРА!!! Мы лучшие.

      3
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      Рейтинг: +1518

      GermanVo 1 час назад

      Антирекорды, тоже рекорды)

      3
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      Рейтинг: +11598

      ВетеR 1 час назад

      Хоть тут победители )))

      4
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      Рейтинг: +170

      Юра мы всеPro > ВетеR 53 минуты назад

      Номинаций много, еще не вечер.

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