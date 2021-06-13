Поражение России от Бельгии – крупнейшее в истории Евро для хозяев турнира

Сборная России в первом туре группового этапа Евро-2020 уступила Бельгии (0:3). Это крупнейшее поражение в истории турнира для сборной, принимающей турнир.
Текущий Евро – 16-й по счету (проводятся с 1960 года).
- Россия идет в группе последней.
- Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
- Сборная СССР – 1-й победитель Евро (1960 год).
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Источник: твиттер Gracenote Live