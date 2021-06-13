Геркус: «Наш футбол сейчас на эволюционном спаде. После него начнется подъем»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус констатировал, что российский футбол сейчас на спаде. Накануне сборная России стартовала на Евро-2020 поражением от Бельгии (0:3).
«Результаты наших клубов в еврокубках и результаты сборной коррелируют друг с другом. Сейчас наш футбол находится на эволюционном спаде, он проседает. Прям все клубы. По результатам, по игре.
После всех спадов начинается подъем. Сборная России пока еще не все проиграла. У нее есть надежда, есть шансы на выход из группы», – сказал Геркус.
- Россия идет в группе последней.
- Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
- Геркус не работает в профессиональном футболе с 2018 года.
Геркус: «В России нет качественных центральных защитников»
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»