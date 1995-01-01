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    Геркус: «Наш футбол сейчас на эволюционном спаде. После него начнется подъем»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус констатировал, что российский футбол сейчас на спаде. Накануне сборная России стартовала на Евро-2020 поражением от Бельгии (0:3).

    «Результаты наших клубов в еврокубках и результаты сборной коррелируют друг с другом. Сейчас наш футбол находится на эволюционном спаде, он проседает. Прям все клубы. По результатам, по игре.

    После всех спадов начинается подъем. Сборная России пока еще не все проиграла. У нее есть надежда, есть шансы на выход из группы», – сказал Геркус.

    • Россия идет в группе последней.
    • Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
    • Геркус не работает в профессиональном футболе с 2018 года.

    Геркус: «В России нет качественных центральных защитников»

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    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1996

      FRZZ 43 минуты назад

      Только одно не понятно: за счет чего начнется подъем???

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      Рейтинг: +4684

      Fusballer 46 минут назад

      Дно можно и пробить.

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      Рейтинг: +1905

      docndoc 50 минут назад

      И мы станем чемпионами всего мира! .. и окрестностей..)))))

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      Рейтинг: +25

      Arturashvilli 1 час назад

      Интересно, как такой человек был президентом клуба, путать спад с откровенным дном, в игре в футбол

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      Рейтинг: +96

      Кто-то другой > Arturashvilli 57 минут назад

      От дна можно отталкиваться.Надежда должна быть всегда.

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