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  • Геркус: «Наш футбол сейчас на эволюционном спаде. После него начнется подъем»

Геркус: «Наш футбол сейчас на эволюционном спаде. После него начнется подъем»

13 июня 2021, 13:10
16

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус констатировал, что российский футбол сейчас на спаде. Накануне сборная России стартовала на Евро-2020 поражением от Бельгии (0:3).

«Результаты наших клубов в еврокубках и результаты сборной коррелируют друг с другом. Сейчас наш футбол находится на эволюционном спаде, он проседает. Прям все клубы. По результатам, по игре.

После всех спадов начинается подъем. Сборная России пока еще не все проиграла. У нее есть надежда, есть шансы на выход из группы», – сказал Геркус.

  • Россия идет в группе последней.
  • Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
  • Геркус не работает в профессиональном футболе с 2018 года.

Геркус: «В России нет качественных центральных защитников»

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Геркус Илья
Комментарии (16)
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Arturashvilli
1623579646
Интересно, как такой человек был президентом клуба, путать спад с откровенным дном, в игре в футбол
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docndoc
1623580699
И мы станем чемпионами всего мира! .. и окрестностей..)))))
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Fusballer
1623580916
Дно можно и пробить.
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valiknavashinsky
1623584518
Из года в год:вот скоро начнется подъем,подъем уже не за горами,уже сбился со счета,сколько раз сказана эта фраза.А где же подъем???Подъем,ты где???
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vladimir-7
1623585802
Наш футбол не проседает, он давно улегся на дно пропасти и там спит, а подъёма сборной не будет, потому, что пастух не умеет заводить будильник.
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владимир миронов
1623597778
Скорей у черчесова волосы отрастут,чем подъем начнется.
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Hektor 84
1623599312
С чего этот дурик решил что начнется подъем? Что для этого сделано?
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Plyash
1623605601
"Подъём" для наших ЗМС, это проигрыш сопернику с разницей не более двух мячей. В это я верю.
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Пельш 1
1623612561
И это случится в 4028 году!
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zigbert
1623655585
Совпадут ли его слова с реальностью?
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