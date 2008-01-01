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    Геркус: «В России нет качественных центральных защитников»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался после матча Евро-2020 Бельгия – Россия (3:0). Он считает, что в России нет квалифицированных центральных защитников.

    «В России нет качественных центральных защитников. Нет пары центральных защитников для сборной. Не наиграли мы. РПЛ хронически закупает на эти позиции иностранцев, все наши ведущие клубы. Такая система у нас, такие тренеры», – сказал Геркус.

    • Россия идет в группе последней.
    • Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
    • Геркус не работает в профессиональном футболе с 2018 года.

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    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 11:13
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +7568

      житель СПб 2 часа назад

      Ну это так...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6160

      серега кашин 2 часа назад

      у нас игроки перестают развиваться в 18 лет когда им начинают платить миллионы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5858

      Cleaner 2 часа назад

      В России сейчас НЕТ ФУТБОЛА. То, что есть, футболом назвать трудно.

      2
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