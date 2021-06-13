Геркус: «В России нет качественных центральных защитников»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался после матча Евро-2020 Бельгия – Россия (3:0). Он считает, что в России нет квалифицированных центральных защитников.

«В России нет качественных центральных защитников. Нет пары центральных защитников для сборной. Не наиграли мы. РПЛ хронически закупает на эти позиции иностранцев, все наши ведущие клубы. Такая система у нас, такие тренеры», – сказал Геркус.