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    Шик – о голе с центра поля: «Было здорово видеть, как мяч влетает в ворота. Он идеально зашел в сетку»

    Нападающий сборной Чехии Патрик Шик прокомментировал свой второй гол в ворота Шотландии в матче первого тура группового этапа Евро-2020.

    «Было здорово видеть, как мяч влетает в ворота. Он идеально зашел в сетку. Я побежал праздновать с нашими болельщиками», – сказал футболист.

    • Шик отличился ударом с центра поля.
    • Гол был забит с расстояния 45,45 метра – это новый рекорд Евро.
    • Чехия победила Шотландию со счетом 2:0.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    14.06.2021 22:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2120

      ААМ 1 час назад

      Ярмоленко забил самый красивый гол , а Шик - самый смешной

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