Шик – о голе с центра поля: «Было здорово видеть, как мяч влетает в ворота. Он идеально зашел в сетку»

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик прокомментировал свой второй гол в ворота Шотландии в матче первого тура группового этапа Евро-2020.

«Было здорово видеть, как мяч влетает в ворота. Он идеально зашел в сетку. Я побежал праздновать с нашими болельщиками», – сказал футболист.

Шик отличился ударом с центра поля.

Гол был забит с расстояния 45,45 метра – это новый рекорд Евро.

Чехия победила Шотландию со счетом 2:0.