Шик – о голе с центра поля: «Было здорово видеть, как мяч влетает в ворота. Он идеально зашел в сетку»

Ярмоленко забил самый красивый гол , а Шик - самый смешной
Нападающий сборной Чехии Патрик Шик прокомментировал свой второй гол в ворота Шотландии в матче первого тура группового этапа Евро-2020.
«Было здорово видеть, как мяч влетает в ворота. Он идеально зашел в сетку. Я побежал праздновать с нашими болельщиками», – сказал футболист.
- Шик отличился ударом с центра поля.
- Гол был забит с расстояния 45,45 метра – это новый рекорд Евро.
- Чехия победила Шотландию со счетом 2:0.
ВОТ ОН! ВОТ ЭТОТ ГОЛ! Главное видео дня, хотя чего уж там, – ВСЕГО ЕВРО!ШИКааааарно pic.twitter.com/vK2ZkOtX8x— Матч ТВ (@MatchTV) June 14, 2021