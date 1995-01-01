Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Де Бур: «Мы надеемся, что больше нам не придется попасть в такую ситуацию»

    Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур дал комментарии после победы своей команды над Украиной в матче первого тура группового этапа Евро-2020.

    «Мы знали, что сборная Украины – очень хорошая команда. Они справлялись с нашим давлением и находили возможности для контригры. Нужно стараться не дарить соперникам опасные моменты.

    Зинченко поменял позицию по ходу матча: после замены Марлоса он стал играть левого вингера. Наша защита не справлялась, поэтому мы пропустили второй гол. Нам нужно учесть это, чтобы не повторить ошибку в следующий раз.

    Первый гол можно было предугадать за десять секунд до того, как он был забит. Ярмоленко искал такую возможность. Он знаменит своим ударом с левой, и нужно лучше ее прикрывать, а мы этого не сделали. Это прекрасный гол, но совершенно не обязательный.

    Что касается второго пропущенного гола, двое игроков слишком увлеклись, поэтому не было офсайда. Каждый знает, что у соперника будут свои моменты, но надеется, что не по его вине.

    Можем ли мы меньше заставлять болельщиков нервничать? Именно для этого мы тщательно анализируем все игры – мы надеемся, что больше нам не придется попасть в такую ситуацию. Скажем так: это больше не повторится», – заявил де Бур.

    • Нидерланды позволили Украине отыграться, ведя в счете 2:0.
    • Победный гол был забит на 85-й минуте.
    • Следующий соперник команды де Бура – Австрия.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:40
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86359
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66215
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru