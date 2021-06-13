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Евро-2020. Англия победила Хорватию благодаря голу Стерлинга

13 июня 2021, 17:51
5

В матче группового этапа чемпионата Европы сборная Англии минимально обыграла Хорватию – 1:0. Единственный гол на 57-й минуте забил Рахим Стерлинг.

Англичане впервые в истории выиграли в стартовом матче Евро.

Команды играют в группе D, их соперники – Чехия и Шотландия.

Евро-2020. Группа D. 1-й тур

Англия – Хорватия – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Стерлинг, 57.

Англия: Пикфорд, Уокер, Мингс, Стоунс, Триппьер, Филлипс, Райс, Маунт, Стерлинг (Калверт-Льюин, 90+2), Фоден (Рэшфорд, 71), Кейн (Беллингем, 82).

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Чалета-Цар, Вида, Врсалько, Брозович (Влашич, 70), Ковачич (Пашалич, 85), Модрич, Перишич, Крамарич (Брекало, 70), Ребич (Петкович, 78).

Предупреждения: Фоден, 64 – Чалета-Цар, 42; Ковачич, 48; Брозович, 66.

Календарь Евро-2020

Турнирные таблицы Евро-2020

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Англия Хорватия Стерлинг Рахим
Комментарии (5)
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Vladarg
1623596494
Сложно поверить,глядя на игру Хорватии,что эта сборная играла в финале на последнем ЧМ.
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Ageorgov
1623597022
Англы смотрелись лучше хорватов, Хорватия затормозила после ЧМ...
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JTherry
1623598213
...Влашич растворился на поле... перехвалили...(
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ААМ
1623609652
Скучный матч.
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zigbert
1623654445
Обе команды уделили большое значение обороне, отсюда и минимальное количество голевых моментов. А гол англичане забили классно с выводом один на один Стерлинга.
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