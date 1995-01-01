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    Евро-2020. Англия победила Хорватию благодаря голу Стерлинга

    В матче группового этапа чемпионата Европы сборная Англии минимально обыграла Хорватию – 1:0. Единственный гол на 57-й минуте забил Рахим Стерлинг.

    Англичане впервые в истории выиграли в стартовом матче Евро.

    Команды играют в группе D, их соперники – Чехия и Шотландия.

    Евро-2020. Группа D. 1-й тур

    Англия – Хорватия – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Стерлинг, 57.

    Англия: Пикфорд, Уокер, Мингс, Стоунс, Триппьер, Филлипс, Райс, Маунт, Стерлинг (Калверт-Льюин, 90+2), Фоден (Рэшфорд, 71), Кейн (Беллингем, 82).

    Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Чалета-Цар, Вида, Врсалько, Брозович (Влашич, 70), Ковачич (Пашалич, 85), Модрич, Перишич, Крамарич (Брекало, 70), Ребич (Петкович, 78).

    Предупреждения: Фоден, 64 – Чалета-Цар, 42; Ковачич, 48; Брозович, 66.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14479

      JTherry 1 час назад

      ...Влашич растворился на поле... перехвалили...(

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Ageorgov 1 час назад

      Англы смотрелись лучше хорватов, Хорватия затормозила после ЧМ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1699

      Vladarg 1 час назад

      Сложно поверить,глядя на игру Хорватии,что эта сборная играла в финале на последнем ЧМ.

      3
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      Рейтинг: -1708

      Вот оно чё Михалыч > Vladarg 1 час назад

      Ну дык и щас сложно поверить, что сборная Расеи на последнем ЧМ, дошла до 1/4 финала.

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