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    Большинство посетителей сайта УЕФА считает, что Россия не выйдет в плей-офф Евро-2020

    Официальный сайт УЕФА после матча первого тура группового этапа Евро-2020 между Бельгией и Россией (3:0) провел опрос среди пользователей по поводу итогового места россиян. Большинство респондентов считает, что Россия из группы не выйдет.

    За вариант, что России не будет в плей-офф, проголосовала половина участников опроса. Семь процентов видят команду Станислава Черчесова победителем.

    • Россия идет в группе последней.
    • Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
    • Россия с 2008 года не может сыграть в матче Евро на ноль.

    Уткин – об игре России в матче с Бельгией: «Не то чтобы не стоял и не то чтобы лежал. Он валялся»

    Мухин – о матче с Бельгией: «Могла быть расслабленность, потеря концентрации»

    Дивеев: «Бельгия нас ничем не удивила. Но у нас не сложилось»

    Дзюба: «Лукаку, наверное, был в шоке от нашей защиты. Мы плохо оборонялись, была глупая ошибка»

    Дивеев: «Вся сборная России поддержала Семенова. Ошибся человек, бывает»

    Федун: «В матче с Бельгией все решили ошибки Шунина и Семенова. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии»

    Черчесов – о поражении от Бельгии: «Обидно. Какие-то вещи надо менять. Критика в наш адрес справедлива»

    Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»

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    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 10:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12249

      Cules2013 4 минуты назад

      На goal.com в превью к Евро, сборную России прямым текстом назвали слабой командой. Даже заняв 3-е место можем спокойно не выйти в 1/8, т.к. среди других "трёшек" наверняка будут команды с лучшими показателями.

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      Рейтинг: +2525

      CSKA57 7 минут назад

      7% - не считают команду серьезно победителем! Просто, это люди с большим юмором!

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