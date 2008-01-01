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    Россия в последних 4 матчах против Бельгии пропустила в среднем больше 3 голов

    Накануне сборная России уступила в матче Евро-2020 Бельгии (0:3). В последних четырех встречах против этого соперника россияне пропустили 13 голов.

    В последней игре дубль оформил форвард Ромелу Лукаку.

    • Россия идет в группе последней.
    • Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
    • Россия с 2008 года не может сыграть в матче Евро на ноль.

    Уткин – об игре России в матче с Бельгией: «Не то чтобы не стоял и не то чтобы лежал. Он валялся»

    Мухин – о матче с Бельгией: «Могла быть расслабленность, потеря концентрации»

    Дивеев: «Бельгия нас ничем не удивила. Но у нас не сложилось»

    Дзюба: «Лукаку, наверное, был в шоке от нашей защиты. Мы плохо оборонялись, была глупая ошибка»

    Дивеев: «Вся сборная России поддержала Семенова. Ошибся человек, бывает»

    Федун: «В матче с Бельгией все решили ошибки Шунина и Семенова. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии»

    Черчесов – о поражении от Бельгии: «Обидно. Какие-то вещи надо менять. Критика в наш адрес справедлива»

    Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»

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    Источник: Бомбардир.ру

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