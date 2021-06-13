Россия в последних 4 матчах против Бельгии пропустила в среднем больше 3 голов

Накануне сборная России уступила в матче Евро-2020 Бельгии (0:3). В последних четырех встречах против этого соперника россияне пропустили 13 голов.

В последней игре дубль оформил форвард Ромелу Лукаку.

Россия идет в группе последней.

Следующий соперник – Финляндия (16 июня).

Россия с 2008 года не может сыграть в матче Евро на ноль.

Уткин – об игре России в матче с Бельгией: «Не то чтобы не стоял и не то чтобы лежал. Он валялся»

Мухин – о матче с Бельгией: «Могла быть расслабленность, потеря концентрации»

Дивеев: «Бельгия нас ничем не удивила. Но у нас не сложилось»

Дзюба: «Лукаку, наверное, был в шоке от нашей защиты. Мы плохо оборонялись, была глупая ошибка»

Дивеев: «Вся сборная России поддержала Семенова. Ошибся человек, бывает»

Федун: «В матче с Бельгией все решили ошибки Шунина и Семенова. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии»

Черчесов – о поражении от Бельгии: «Обидно. Какие-то вещи надо менять. Критика в наш адрес справедлива»

Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»