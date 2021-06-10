«Кувырок, ***!». Сборная России показала кадры с открытой тренировки

Сборная России в преддверии Евро-2020 провела открытую тренировку на «ВТБ Арене» в Москве. Видео доступно ниже.
Игроки совершали пробежки, вратари проводили свою работу под руководством Гинтараса Стауче.
Артем Дзюба и Роман Евгеньев спорили, должен ли был последний выполнять кувырок после попадания Дзюбы мячом в перекладину.
- Стартовый матч Евро-2020 для россиян пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге против Бельгии.
- Начало – в 22:00 по Москве.
- На последнем Евро россияне не вышли из группы.
Источник: ютуб-канал сборной России