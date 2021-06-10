«Кувырок, ***!». Сборная России показала кадры с открытой тренировки

Сборная России в преддверии Евро-2020 провела открытую тренировку на «ВТБ Арене» в Москве. Видео доступно ниже.

Игроки совершали пробежки, вратари проводили свою работу под руководством Гинтараса Стауче.

Артем Дзюба и Роман Евгеньев спорили, должен ли был последний выполнять кувырок после попадания Дзюбы мячом в перекладину.