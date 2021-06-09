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  • Черчесов: «Когда перед тобой сборная Бельгии, где каждый игрок – звезда, вряд ли можно быть до конца спокойным»

Черчесов: «Когда перед тобой сборная Бельгии, где каждый игрок – звезда, вряд ли можно быть до конца спокойным»

9 июня 2021, 10:33
19

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих ощущениях накануне Евро-2020.

– Какие ваши личные эмоции прямо сейчас? Тренеру вашего опыта вообще знакомо такое ощущение, как мандраж? Или он остался в 20-летнем возрасте на поле?

– Я такой же человек, как и все: делаю свою работу, иногда волнуюсь, дискутирую с помощниками, наблюдаю за игроками. Просто, на мой взгляд, уверенность для главного тренера – основополагающее качество. Если ты сомневаешься, то и футболисты могут вслед за тобой начать это делать. Когда перед тобой сборная Бельгии, где каждый игрок – звезда, вряд ли можно быть до конца спокойным. Но нельзя потерять уверенность в себе. Лучшая команда мира объективно сильнее. Но это глобально. А что будет в конкретный день и час, не знает никто. И наша задача – сделать все, чтобы именно вечером 12 июня продемонстрировать свои лучшие качества. В таком ключе и настраиваемся на матч открытия турнира.

Источник: Sport24
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (19)
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серега кашин
1623224811
тут и так все ясно, бельгия безоговорочно победит
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BlackMurderDeco
1623225241
Недавно вы играли на 1-1 , у вас один удар по воротам и был год, но один удар уже говорит , что тренер бездарный, выпускать Заболотного это век идиотизма, вас выкинут на евро , как ненужный материал, как вы умудрились выиграть у Испании в 2018 году, не понимаю
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vladimir-7
1623225549
Наконец- то Черчесов признался, что он не тренер, а НАБЛЮДАТЕЛЬ за игроками, иногда волнуется, все ли деньги ему заплатят и иногда он дискутирует с помощниками и РФС о продлении контракта до 2026 года.
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житель СПб
1623230074
Все ругают свою страну - вот что мне непонятно! с таким настроением надо сидеть бухать и футбол не смотреть. Все доводы понятны - но вспомните, как наши играли на Чемпе мира с Испанией? Или показывали на днях матч чемпа Европы с Голландией - и прямо говорили, что таланта больше не стало, но есть желание играть. ВСЕ зависит от желания играть наших игроков. Или не желания. Успеха сборной России! (Каким бы он ни был.)
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житель СПб
1623230196
Другое интересное дело - прочитал про зарплаты тренеров на Евро. У Черчесова - тренера команды из середины сотни - ПЯТЫЙ размер зарплаты!? Но при этом забыли написать, что там, за бугром - налоги по 50%. То есть у него реально САМАЯ БОЛЬШАЯ ЗАРПЛАТА из тренеров сборных. Вот это - нонсенс...
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Garrincha58
1623231829
маленькая Бельгия добилась невероятных успехов в воспитании европейских звёзд, а мы с тех пор как распался СССР всё скатываемся вниз и вниз и скоро нас и Молдавия обгонит Украина уже на голову сильней наш уровень стал как Азербайджан или Армения
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Garrincha58
1623231956
ему пора уже на свою рыбоферму пусть там разводит карасей или лососей и торгует ими
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yorgenbarenz
1623233160
Есть один шанс,но тут на любителя.Тренер бельгийский может заорать раньше времени.А так,пригласить его перед самой игрой в душевую,шею поправить....
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B.G.
1623237042
Сравним население Бельгии и России....разница в 14 раз... Но у Бельгии, каждый игрок звезда )) печаль!
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Кузьмич на трибуне
1623264449
Кроме Бельгии есть ещё и Дания. Там мало кто хуже наших Шунина, Жиркова, Черышева, Заболотного, Соболева и прочих. В игре против Бельгии в воротах должен стоять Шунин, против Дании и Финов лучше поставить М.Сафонова.
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