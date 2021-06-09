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    Черчесов: «Когда перед тобой сборная Бельгии, где каждый игрок – звезда, вряд ли можно быть до конца спокойным»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих ощущениях накануне Евро-2020.

    – Какие ваши личные эмоции прямо сейчас? Тренеру вашего опыта вообще знакомо такое ощущение, как мандраж? Или он остался в 20-летнем возрасте на поле?

    – Я такой же человек, как и все: делаю свою работу, иногда волнуюсь, дискутирую с помощниками, наблюдаю за игроками. Просто, на мой взгляд, уверенность для главного тренера – основополагающее качество. Если ты сомневаешься, то и футболисты могут вслед за тобой начать это делать. Когда перед тобой сборная Бельгии, где каждый игрок – звезда, вряд ли можно быть до конца спокойным. Но нельзя потерять уверенность в себе. Лучшая команда мира объективно сильнее. Но это глобально. А что будет в конкретный день и час, не знает никто. И наша задача – сделать все, чтобы именно вечером 12 июня продемонстрировать свои лучшие качества. В таком ключе и настраиваемся на матч открытия турнира.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:33
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3022

      general.lizyukov 6 минут назад

      Я наверное чего-то не понимаю, но... Бельгия?! каждый игрок звезда? При всём уважении, даже не рядом.

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      Рейтинг: +7439

      житель СПб 17 минут назад

      Другое интересное дело - прочитал про зарплаты тренеров на Евро. У Черчесова - тренера команды из середины сотни - ПЯТЫЙ размер зарплаты!? Но при этом забыли написать, что там, за бугром - налоги по 50%. То есть у него реально САМАЯ БОЛЬШАЯ ЗАРПЛАТА из тренеров сборных. Вот это - нонсенс...

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      Рейтинг: +7439

      житель СПб 19 минут назад

      Все ругают свою страну - вот что мне непонятно! с таким настроением надо сидеть бухать и футбол не смотреть. Все доводы понятны - но вспомните, как наши играли на Чемпе мира с Испанией? Или показывали на днях матч чемпа Европы с Голландией - и прямо говорили, что таланта больше не стало, но есть желание играть. ВСЕ зависит от желания играть наших игроков. Или не желания. Успеха сборной России! (Каким бы он ни был.)

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      Рейтинг: +18170

      vladimir-7 > житель СПб 5 минут назад

      Да не страну свою ругают, а бездаря, назначенного главным
      тренером сборной России по футболу.

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      Рейтинг: +18170

      vladimir-7 1 час назад

      Наконец- то Черчесов признался, что он не тренер, а НАБЛЮДАТЕЛЬ за
      игроками, иногда волнуется, все ли деньги ему заплатят и иногда он
      дискутирует с помощниками и РФС о продлении контракта до 2026 года.

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      Рейтинг: +94

      valiknavashinsky > vladimir-7 1 час назад

      Призналя,что козырей у него против Бельгии нет,и что матч проиграют.Он не тренер,он физрук.Уроки физкультуры проводит плохо.Нужно было сначала в школе физруком поработать.

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      Рейтинг: +266

      BlackMurderDeco 1 час назад

      Недавно вы играли на 1-1 , у вас один удар по воротам и был год, но один удар уже говорит , что тренер бездарный, выпускать Заболотного это век идиотизма, вас выкинут на евро , как ненужный материал, как вы умудрились выиграть у Испании в 2018 году, не понимаю

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      Рейтинг: +6093

      серега кашин 1 час назад

      тут и так все ясно, бельгия безоговорочно победит

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