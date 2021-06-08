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  • Уткин: «Канделаки предала Нобеля. Она могла решить вопрос с аккредитацией, но ничего не сделала»

Уткин: «Канделаки предала Нобеля. Она могла решить вопрос с аккредитацией, но ничего не сделала»

8 июня 2021, 22:54
4

Журналист Василий Уткин раскритиковал генерального продюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки, которая пообещала помочь комментатору Нобелю Арустамяну, не получившему аккредитацию на матчи Евро-2020.

«Канделаки врет, как всегда. Нобеля она предала. Аккредитации были получены давно, больше двух недель назад, и проблема была ясна во весь рост уже тогда.

Кстати, любой журналист, а особенно телевизионный, прекрасно знает – аккредитации именно в эти сроки и подтверждаются. Не позже. За это время не было сделано ничего.

А можно было бы. Имей Канделаки хоть десятую долю того авторитета, который она себе приписывает, можно было, например, вот хоть бы на ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум – прим. «Бомбардира») решить вопрос – там были все ее покровители, и делегация Азербайджана во главе с вице-премьером правительства.

Вот было бы, кстати, круто, выручить Нобеля – и на ПМЭФ тем самым случилось бы хоть что-то полезное. Но у Канделаки были более важные дела в Питере. Она выгуливала туалеты по вечеринкам, провела бессмысленную панель и стареющей улыбкой рекламировала свои ансалижущие препараты для омолаживания.

Канделаки предала своего едва ли не лучшего сотрудника, который в прошедшем сезоне реализовал сразу несколько великолепных проектов. Какая ей разница – комментаторов, что ли, мало. Это и есть ее главный талант – предательство.

«Матч» зашевелился только сегодня, когда история была предана огласке. А именно – когда я совершенно случайно об этом узнал и, да, немедленно рассказал.

А еще пару дней назад она снисходительно «прощала» Слуцкого, а приближенные пробовали его потроллить. Вместо того, чтобы вступиться за своего ведущего сотрудника, попавшего – вдобавок во вред делу – под вопиющую несправедливость.

Вот такой она босс. Вернее (простите за созвучие, Михаил Куснирович) – босска. Гнусно и противно на душе», – написал Уткин в телеграме.

  • Для получения аккредитации на Евро-2020 необходимо получить разрешение от всех местных оргкомитетов.
  • Арустамян не получил аккредитацию из-за бана от Азербайджана.
  • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Чемпионат Европы Канделаки Тина Уткин Василий Арустамян Нобель
Комментарии (4)
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BRAZILES
1623211859
нашли б-я руководителя Комудалаки --------смешно просто
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серега кашин
1623217421
вот тут вася прав
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portero
1623225057
Василий добрый, разложил по полочкам ...
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