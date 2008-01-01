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    Канделаки – об отказе в аккредитации Арустамяну на Евро: «Не дадим в обиду нашего Нобеля»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала ситуацию с отказом в выдаче аккредитации на матчи Евро-2020 комментатору Нобелю Арустамяну.

    «Всем уважаемым коллегам о ситуации с (не)аккредитацией Нобеля Арустамяна на Евро-2020.

    Мы делаем все зависящее от нас, чтобы разрешить эту ситуацию, и находимся в ежедневном контакте с организаторами турнира. Разумеется, отказ одной из региональных федераций в согласовании имени нашего комментатора – нарушение духа международного спортивного движения.

    Нашего Нобеля мы в обиду не дадим и сделаем все возможное, чтобы исправить происходящую на наших глазах несправедливость», – написала Канделаки в телеграме.

    • Для получения аккредитации на Евро-2020 необходимо получить разрешение от всех местных оргкомитетов.
    • Арустамян не получил аккредитацию из-за бана от Азербайджана.
    • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

    Арустамян – об отказе в аккредитации на Евро: «РФС и Федерация футбола Армении намерены разобраться в ситуации»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Тины Канделаки

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