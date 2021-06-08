Канделаки – об отказе в аккредитации Арустамяну на Евро: «Не дадим в обиду нашего Нобеля»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала ситуацию с отказом в выдаче аккредитации на матчи Евро-2020 комментатору Нобелю Арустамяну.

«Всем уважаемым коллегам о ситуации с (не)аккредитацией Нобеля Арустамяна на Евро-2020.

Мы делаем все зависящее от нас, чтобы разрешить эту ситуацию, и находимся в ежедневном контакте с организаторами турнира. Разумеется, отказ одной из региональных федераций в согласовании имени нашего комментатора – нарушение духа международного спортивного движения.

Нашего Нобеля мы в обиду не дадим и сделаем все возможное, чтобы исправить происходящую на наших глазах несправедливость», – написала Канделаки в телеграме.

Для получения аккредитации на Евро-2020 необходимо получить разрешение от всех местных оргкомитетов.

Арустамян не получил аккредитацию из-за бана от Азербайджана.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

Арустамян – об отказе в аккредитации на Евро: «РФС и Федерация футбола Армении намерены разобраться в ситуации»