Канделаки – об отказе в аккредитации Арустамяну на Евро: «Не дадим в обиду нашего Нобеля»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала ситуацию с отказом в выдаче аккредитации на матчи Евро-2020 комментатору Нобелю Арустамяну.
«Всем уважаемым коллегам о ситуации с (не)аккредитацией Нобеля Арустамяна на Евро-2020.
Мы делаем все зависящее от нас, чтобы разрешить эту ситуацию, и находимся в ежедневном контакте с организаторами турнира. Разумеется, отказ одной из региональных федераций в согласовании имени нашего комментатора – нарушение духа международного спортивного движения.
Нашего Нобеля мы в обиду не дадим и сделаем все возможное, чтобы исправить происходящую на наших глазах несправедливость», – написала Канделаки в телеграме.
- Для получения аккредитации на Евро-2020 необходимо получить разрешение от всех местных оргкомитетов.
- Арустамян не получил аккредитацию из-за бана от Азербайджана.
- Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
Арустамян – об отказе в аккредитации на Евро: «РФС и Федерация футбола Армении намерены разобраться в ситуации»