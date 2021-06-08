Журналист Романо: Доннарумма пройдет медосмотр для «ПСЖ» в сборной Италии

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма близок к переходу в «ПСЖ».

По информации журналист Фабрицио Романо, сделка будет закрыта в ближайшее время. 22-летний голкипер пройдет медосмотр для «ПСЖ» в расположении сборной Италии.

Французский клуб предложил Доннарумме контракт до 2026 года и зарплату в размере 10 миллионов евро в год плюс 2 миллиона в качестве бонусов, сообщает журналист Николо Скира.