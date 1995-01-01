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    Журналист Романо: Доннарумма пройдет медосмотр для «ПСЖ» в сборной Италии

    Вратарь Джанлуиджи Доннарумма близок к переходу в «ПСЖ».

    По информации журналист Фабрицио Романо, сделка будет закрыта в ближайшее время. 22-летний голкипер пройдет медосмотр для «ПСЖ» в расположении сборной Италии.

    Французский клуб предложил Доннарумме контракт до 2026 года и зарплату в размере 10 миллионов евро в год плюс 2 миллиона в качестве бонусов, сообщает журналист Николо Скира.

    • Доннарумма по окончании сезона стал свободным агентом, отказавшись от подписания нового контракта с «Миланом».
    • Он выступал за клуб с 2015 года.
    • В прошлом сезоне Серии А Доннарумма пропустил 38 мячей в 37 матчах.

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    Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо

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