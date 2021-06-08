Журналист Романо: Доннарумма пройдет медосмотр для «ПСЖ» в сборной Италии

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма близок к переходу в «ПСЖ».
По информации журналист Фабрицио Романо, сделка будет закрыта в ближайшее время. 22-летний голкипер пройдет медосмотр для «ПСЖ» в расположении сборной Италии.
Французский клуб предложил Доннарумме контракт до 2026 года и зарплату в размере 10 миллионов евро в год плюс 2 миллиона в качестве бонусов, сообщает журналист Николо Скира.
- Доннарумма по окончании сезона стал свободным агентом, отказавшись от подписания нового контракта с «Миланом».
- Он выступал за клуб с 2015 года.
- В прошлом сезоне Серии А Доннарумма пропустил 38 мячей в 37 матчах.
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо