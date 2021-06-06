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    Малиновский: «Перейти в «Аталанту» мне советовал Шевченко»

    Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал, кто поспособствовал его трансферу в итальянский клуб в 2019 году. Речь идет о главном тренере сборной Украины Андрее Шевченко.

    «Да, насчет перехода в «Аталанту» я разговаривал с Андреем Николаевичем Шевченко. Он сказал, что там хороший тренер. Шевченко знал о клубе больше, чем я, поэтому советовал переходить в «Аталанту», – сказал Малиновский на ютуб-канале «Вацко Live».

    • Сейчас Малиновским интересуется, в частности, «Челси».
    • В минувшем сезоне Серии А Малиновский пропустил только 2 матча, забил 8 голов, сделал 12 результативных пасов.
    • На следующей неделе Украина с Малиновским стартует на Евро-2020.

    Малиновский: «В Серии А есть игроки лучше Роналду»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2021 16:55
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