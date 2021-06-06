Малиновский: «Перейти в «Аталанту» мне советовал Шевченко»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал, кто поспособствовал его трансферу в итальянский клуб в 2019 году. Речь идет о главном тренере сборной Украины Андрее Шевченко.
«Да, насчет перехода в «Аталанту» я разговаривал с Андреем Николаевичем Шевченко. Он сказал, что там хороший тренер. Шевченко знал о клубе больше, чем я, поэтому советовал переходить в «Аталанту», – сказал Малиновский на ютуб-канале «Вацко Live».
- Сейчас Малиновским интересуется, в частности, «Челси».
- В минувшем сезоне Серии А Малиновский пропустил только 2 матча, забил 8 голов, сделал 12 результативных пасов.
- На следующей неделе Украина с Малиновским стартует на Евро-2020.
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Источник: Бомбардир.ру