Малиновский: «В Серии А есть игроки лучше Роналду»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский не считает нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду лучшим в лиге. Также украинец назвал самого качественного игрока из тех, с кем он играл.
«Я не собираюсь говорить, что Роналду лучший игрок в Италии; я считаю, что есть лучше игроки, чем он.
Я могу сказать, что лучший игрок, с которым я играл, – это Луис Муриэль. Он невероятный футболист. Если бы все пошло по-другому, он мог бы играть за «Барселону», и трудно поверить, что это не произошло.
Может быть, это зависит от его характера, но Муриэль – душа нашей раздевалки, он всегда улыбается», – сказал Малиновский.
- Роналду играет в Италии 3 года, дважды брал скудетто.
- Малиновский выступает в Серии А с 2019 года.
- 30-летний Муриэль за карьеру не взял ни одного трофея.
Источник: Football Italia