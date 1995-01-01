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    Малиновский: «В Серии А есть игроки лучше Роналду»

    Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский не считает нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду лучшим в лиге. Также украинец назвал самого качественного игрока из тех, с кем он играл.

    «Я не собираюсь говорить, что Роналду лучший игрок в Италии; я считаю, что есть лучше игроки, чем он.

    Я могу сказать, что лучший игрок, с которым я играл, – это Луис Муриэль. Он невероятный футболист. Если бы все пошло по-другому, он мог бы играть за «Барселону», и трудно поверить, что это не произошло.

    Может быть, это зависит от его характера, но Муриэль – душа нашей раздевалки, он всегда улыбается», – сказал Малиновский.

    • Роналду играет в Италии 3 года, дважды брал скудетто.
    • Малиновский выступает в Серии А с 2019 года.
    • 30-летний Муриэль за карьеру не взял ни одного трофея.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 17:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5595

      Томик 32 минуты назад

      Вопрос! "Вот кто мог такое ляпнуть? "
      Ответ: "Только человек из центра вселенной." Они имеют право на всё.

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