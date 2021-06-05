Малиновский: «В Серии А есть игроки лучше Роналду»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский не считает нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду лучшим в лиге. Также украинец назвал самого качественного игрока из тех, с кем он играл.

«Я не собираюсь говорить, что Роналду лучший игрок в Италии; я считаю, что есть лучше игроки, чем он.

Я могу сказать, что лучший игрок, с которым я играл, – это Луис Муриэль. Он невероятный футболист. Если бы все пошло по-другому, он мог бы играть за «Барселону», и трудно поверить, что это не произошло.

Может быть, это зависит от его характера, но Муриэль – душа нашей раздевалки, он всегда улыбается», – сказал Малиновский.