Во Владивостоке создали новый профессиональный клуб «Динамо-Владивосток»

Владивосток возвращается в систему профессионального футбола России. В новом сезоне в третьем по силе дивизионе страны выступит клуб «Динамо-Владивосток».
Клуб уже прошел лицензирование. Вероятно, клуб попадет в группу 3 ПФЛ, которая с нового сезона войдет в структуру ФНЛ.
- В 2021 году банкротом признали «Луч» из Владивостока, который выступал в РПЛ.
- Во Владивостоке есть стадион «Динамо» вместимостью более 10 тысяч зрителей.
- Население Владивостока – более 600 тысяч человек.
Источник: vl.ru
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