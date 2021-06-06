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  • Во Владивостоке создали новый профессиональный клуб «Динамо-Владивосток»

Во Владивостоке создали новый профессиональный клуб «Динамо-Владивосток»

6 июня 2021, 11:10
7

Владивосток возвращается в систему профессионального футбола России. В новом сезоне в третьем по силе дивизионе страны выступит клуб «Динамо-Владивосток».

Клуб уже прошел лицензирование. Вероятно, клуб попадет в группу 3 ПФЛ, которая с нового сезона войдет в структуру ФНЛ.

  • В 2021 году банкротом признали «Луч» из Владивостока, который выступал в РПЛ.
  • Во Владивостоке есть стадион «Динамо» вместимостью более 10 тысяч зрителей.
  • Население Владивостока – более 600 тысяч человек.

Источник: vl.ru

Сайт с новостями Владивостока, существующий более десяти лет. Аудитория в твиттере - более 46 тысяч подписчиков.

Россия. ПФЛ. Группа 4
Комментарии (7)
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SanInstructor
1622973511
тоже будущий банкрот
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серега кашин
1622974424
а надолго ли, или опять на год- два
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Боцман59rus
1622975270
- и автобус у этого клуба, будет праворульным.
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КаДеС
1622979903
Собрание КРЕАТИВНОГО отдела: - Господа, нашему клубу нужно хорошее название! Варианты? - Давайте назовём Динамо! Хороший посыл заложен в этом слове. - Прекрасно! Но... Такое название вроде уже есть... Нужно новое. - Динамо-Владивосток! Отметим наш город в названии. - Прекрасно! Так и запишем! Какая богатая у вас фантазия.
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Hektor 84
1623130607
А тренерский штаб создать из говноэкспертов срач тв, главным тренером Володьку.
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Alex Y
1632329174
А почему не просто Динамо
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