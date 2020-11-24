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    Во Владивостоке создали новый профессиональный клуб «Динамо-Владивосток»

    Владивосток возвращается в систему профессионального футбола России. В новом сезоне в третьем по силе дивизионе страны выступит клуб «Динамо-Владивосток».

    Клуб уже прошел лицензирование. Вероятно, клуб попадет в группу 3 ПФЛ, которая с нового сезона войдет в структуру ФНЛ.

    • В 2021 году банкротом признали «Луч» из Владивостока, который выступал в РПЛ.
    • Во Владивостоке есть стадион «Динамо» вместимостью более 10 тысяч зрителей.
    • Население Владивостока – более 600 тысяч человек.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: vl.ru

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    06.06.2021 11:10
    Комментарии7
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      Рейтинг: +221

      КаДеС 6 июня, 14:45

      Собрание КРЕАТИВНОГО отдела:
      - Господа, нашему клубу нужно хорошее название! Варианты?
      - Давайте назовём Динамо! Хороший посыл заложен в этом слове.
      - Прекрасно! Но... Такое название вроде уже есть... Нужно новое.
      - Динамо-Владивосток! Отметим наш город в названии.
      - Прекрасно! Так и запишем! Какая богатая у вас фантазия.

      0
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      Рейтинг: +22679

      Боцман59rus 6 июня, 13:27

      - и автобус у этого клуба, будет праворульным.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6077

      серега кашин 6 июня, 13:13

      а надолго ли, или опять на год- два

      1
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      Рейтинг: -903

      СуперПАВ9 > серега кашин 6 июня, 13:25

      Рты закрыли2

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      Рейтинг: +577

      SanInstructor 6 июня, 12:58

      тоже будущий банкрот

      1
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      Рейтинг: -903

      СуперПАВ9 > SanInstructor 6 июня, 13:24

      Рты закрыли

      0
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      Рейтинг: +577

      SanInstructor > СуперПАВ9 5 часов назад

      пшел нах

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