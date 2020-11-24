Во Владивостоке создали новый профессиональный клуб «Динамо-Владивосток»

Собрание КРЕАТИВНОГО отдела:
- Господа, нашему клубу нужно хорошее название! Варианты?
- Давайте назовём Динамо! Хороший посыл заложен в этом слове.
- Прекрасно! Но... Такое название вроде уже есть... Нужно новое.
- Динамо-Владивосток! Отметим наш город в названии.
- Прекрасно! Так и запишем! Какая богатая у вас фантазия.
Владивосток возвращается в систему профессионального футбола России. В новом сезоне в третьем по силе дивизионе страны выступит клуб «Динамо-Владивосток».
Клуб уже прошел лицензирование. Вероятно, клуб попадет в группу 3 ПФЛ, которая с нового сезона войдет в структуру ФНЛ.
- В 2021 году банкротом признали «Луч» из Владивостока, который выступал в РПЛ.
- Во Владивостоке есть стадион «Динамо» вместимостью более 10 тысяч зрителей.
- Население Владивостока – более 600 тысяч человек.
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