Во Владивостоке создали новый профессиональный клуб «Динамо-Владивосток»

Владивосток возвращается в систему профессионального футбола России. В новом сезоне в третьем по силе дивизионе страны выступит клуб «Динамо-Владивосток».

Клуб уже прошел лицензирование. Вероятно, клуб попадет в группу 3 ПФЛ, которая с нового сезона войдет в структуру ФНЛ.