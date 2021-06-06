Диаш – 1-й за 21 год игрок АПЛ, получивший приз лучшему футболисту лиги в дебютном сезоне

Защитника «Манчестер Сити» Рубена Диаша признали лучшим футболистом минувшего сезона АПЛ. Эта кампания была для португальца дебютной.

Последним, кто брал приз лучшему футболисту сезона АПЛ в дебютной кампании, был Кевин Филлипс в сезоне-1999/00.