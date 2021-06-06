Диаш – 1-й за 21 год игрок АПЛ, получивший приз лучшему футболисту лиги в дебютном сезоне

Защитника «Манчестер Сити» Рубена Диаша признали лучшим футболистом минувшего сезона АПЛ. Эта кампания была для португальца дебютной.
Последним, кто брал приз лучшему футболисту сезона АПЛ в дебютной кампании, был Кевин Филлипс в сезоне-1999/00.
- В 5-й раз в истории АПЛ лучшим игроком сезона признали защитника. 1-м был Неманья Видич в сезоне-2008/09.
- «Манчестер Сити» купил Диаша в сентябре за 68 миллионов евро у «Спортинга».
- Диаш вызван в сборную Португалии на Евро-2020.
Источник: Бомбардир.ру