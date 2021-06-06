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    Журналист Романо: «Почеттино позвонил Вейналдуму насчет перехода в «ПСЖ», игрок готов»

    «ПСЖ» пытается перехватить полузащитник Джорджиньо Вейналдума у «Барселоны». Нидерландцу позвонил главный тренер парижан Маурисио Почеттино.

    «ПСЖ» готов перехватить сделку с Вейналдумом – в то время как «Барса» уже планировала медицинское обследование.

    Джини теперь готов принять предложение «ПСЖ», по которому он будет зарабатывать в два раза больше. Игроку позвонил Почеттино.

    Если «Барселона» не повысит свое предложение, Вейналдум перейдет в «ПСЖ». Официальное решение – в ближайшие часы», – написал инсайдер.

    • У Вейналдума истек контракт с «Ливерпулем».
    • Вейналдум выступал за «Ливерпуль» с 2016 года.
    • Игрок провел 237 матчей, забил 22 гола и сделал 16 ассистов.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.

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    06.06.2021 08:32
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