Журналист Романо: «Почеттино позвонил Вейналдуму насчет перехода в «ПСЖ», игрок готов»

«ПСЖ» пытается перехватить полузащитник Джорджиньо Вейналдума у «Барселоны». Нидерландцу позвонил главный тренер парижан Маурисио Почеттино.
«ПСЖ» готов перехватить сделку с Вейналдумом – в то время как «Барса» уже планировала медицинское обследование.
Джини теперь готов принять предложение «ПСЖ», по которому он будет зарабатывать в два раза больше. Игроку позвонил Почеттино.
Если «Барселона» не повысит свое предложение, Вейналдум перейдет в «ПСЖ». Официальное решение – в ближайшие часы», – написал инсайдер.
- У Вейналдума истек контракт с «Ливерпулем».
- Вейналдум выступал за «Ливерпуль» с 2016 года.
- Игрок провел 237 матчей, забил 22 гола и сделал 16 ассистов.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.