Журналист Романо: «Почеттино позвонил Вейналдуму насчет перехода в «ПСЖ», игрок готов»

«ПСЖ» пытается перехватить полузащитник Джорджиньо Вейналдума у «Барселоны». Нидерландцу позвонил главный тренер парижан Маурисио Почеттино.

«ПСЖ» готов перехватить сделку с Вейналдумом – в то время как «Барса» уже планировала медицинское обследование.

Джини теперь готов принять предложение «ПСЖ», по которому он будет зарабатывать в два раза больше. Игроку позвонил Почеттино.

Если «Барселона» не повысит свое предложение, Вейналдум перейдет в «ПСЖ». Официальное решение – в ближайшие часы», – написал инсайдер.